«Δεν είναι δίκαιο» ότι ο Τραμπ ζητά από την Ουκρανία υποχωρήσεις και όχι από τη Ρωσία.

Οι Ουκρανοί θα απορρίψουν μια ειρηνευτική συμφωνία που περιλαμβάνει μονομερή αποχώρηση των δυνάμεων της χώρας από το Ντονμπάς και παράδοση της περιοχής στη Ρωσία, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος μίλησε στο Axios ενώ οι αντιπροσωπείες του Κιέβου και της Μόσχας είχαν συνάντηση στη Γενεύη, για τον τρίτο γύρο των συνομιλιών. Το βασικό «αγκάθι» είναι ο έλεγχος του Ντονμπάς, ενώ περίπου το 10% της περιοχής παραμένει υπό τον έλεγχο της Ουκρανίας.

Ο Ζελένσκι δήλωσε πως οι Αμερικανοί διαμεσολαβητές, ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, του είπαν πως η Ρωσία θέλει ειλικρινά να τερματίσει τον πόλεμο και πως θα έπρεπε να συντονίσει τη διαπραγματευτική ομάδα του σε αυτή τη βάση, ενόψει των συνομιλιών. Όμως, ο Ουκρανός πρόεδρος κατέστησε σαφές ότι είναι πολύ πιο απαισιόδοξος. Επίσης, συμβούλευσε τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ ότι δεν θα έπρεπε να προσπαθήσουν να τον αναγκάσουν να «πουλήσει» ένα όραμα ειρήνης που ο λαός του θα δει ως «unsuccessful story».

Οι Αμερικανοί διαμεσολαβητές έχουν προτείνει να αποσυρθούν οι ουκρανικές δυνάμεις από τα τμήματα του Ντονμπάς που κατέχουν ακόμα και να γίνει η περιοχή μια αποστρατιωτικοποιημένη «ελεύθερη οικονομική ζώνη». Ο Ζελένσκι είναι έτοιμος να συζητήσει μια απόσυρση δυνάμεων, αλλά έχει ζητήσει να υποχωρήσουν και οι Ρώσοι στρατιώτες σε αντίστοιχη απόσταση.

Η Ουάσινγκτον και το Κίεβο έχουν συμφωνήσει ότι η όποια συμφωνία πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο δημοψηφίσματος στην Ουκρανία, υπενθύμισε ο Ζελένσκι. Αν αυτή η συμφωνία προβλέπει την απόσυρση μόνο των ουκρανικών δυνάμεων από το Ντονμπάς, θυσιάζοντας την κυριαρχία και την ιθαγένεια των ανθρώπων που ζουν εκεί, θα καταψηφιστεί, εκτίμησε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Συναισθηματικά, δεν θα το συγχωρήσουν ποτέ. Ποτέ. Δεν θα συγχωρήσουν… εμένα, δεν θα συγχωρήσουν (τις ΗΠΑ)», είπε ο Ζελένσκι και πρόσθεσε ότι οι Ουκρανοί «δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί» θα τους ζητηθεί να παραχωρήσουν επιπλέον εδάφη. «Αυτό είναι μέρος της χώρας μας, όλοι αυτοί οι πολίτες, η σημαία, η γη», συμπλήρωσε.

Αν μια συμφωνία προβλέπει το «πάγωμα» στις τωρινές γραμμές του μετώπου στο Ντονμπάς, οι Ουκρανοί θα την αποδεχθούν, κατά την άποψη του Ζελένσκι. «Πιστεύω ότι αν συμπεριλάβουμε στο έγγραφο ότι θα παραμείνουμε στη γραμμή επαφής, νομίζω ότι θα το υποστηρίξουν σε ένα δημοψήφισμα», ανέφερε.

«Δεν είναι δίκαιη» η πίεση Τραμπ

Εξάλλου, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι «δεν είναι δίκαιο» το γεγονός πως ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει δημοσίως να καλεί την Ουκρανία και όχι τη Ρωσία να κάνει υποχωρήσεις για την ειρήνη.

Μπορεί να είναι πιο εύκολο για τον Τραμπ να πιέσει την Ουκρανία από ό,τι την πολύ μεγαλύτερη Ρωσία, αλλά ο τρόπος να δημιουργηθεί μια μόνιμη ειρήνη δεν είναι να «δοθεί η νίκη» στον Βλαντιμίρ Πούτιν, τόνισε ο Ζελένσκι. Τις τελευταίες ημέρες, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει πει δύο φορές πως ο Ουκρανός ομόλογός του έχει την ευθύνη να κάνει υποχωρήσεις. «Ελπίζω να είναι απλά η τακτική του και όχι η απόφαση», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Πάντως, δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον Τραμπ για τις ειρηνευτικές προσπάθειές του. Επίσης, σημείωσε ότι στις συζητήσεις του με τον Κούσνερ και τον Γουίτκοφ δεν υπάρχει η πίεση που ασκεί ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσίως. «Σεβόμαστε ο ένας τον άλλον», δήλωσε και συμπλήρωσε ότι δεν είναι άνθρωπος που υποκύπτει εύκολα υπό πίεση.

Ζητά συνάντηση με τον Πούτιν

Ο Ζελένσκι επανέλαβε ότι ο καλύτερος τρόπος για να σημαντική πρόοδος στο εδαφικό ζήτημα είναι να συναντηθεί με τον Πούτιν. Ανέφερε πως ζήτησε από τη διαπραγματευτική ομάδα του να θέσει το ζήτημα μιας μελλοντικής συνάντησης σε επίπεδο ηγετών στη Γενεύη.

Οι εκλογές στην Ουκρανία

Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι είναι πιθανό να γίνουν προεδρικές εκλογές μαζί με ένα δημοψήφισμα για την ειρηνευτική συμφωνία. Ανέφερε ότι οι όποιες εκλογές ενδέχεται θα πρέπει να γίνουν κατά τη διάρκεια μιας εύθραυστης εκεχειρίας και πως ίσως να είναι υποψήφιος. «Θα εξαρτηθεί από τον λαό. Θα δούμε τι θέλουν», είπε.

Τέλος, σημείωσε ότι μέχρι στιγμής η Μόσχα έχει συμφωνήσει μόνο σε κατάπαυση πυρός μίας ημέρας, προκειμένου να διεξαχθούν εκλογές στην Ουκρανία και να γίνει δημοψήφισμα, αντί για την εκεχειρία 60 ημερών που πιστεύει ο ίδιος ότι χρειάζονται. Αυτό, συμπλήρωσε, είναι μια πιθανή ένδειξη ότι η Μόσχα δεν είναι έτοιμη για πραγματική ειρήνη.