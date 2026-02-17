Τι καταγγέλλει η νηπιαγωγός που κινείται νομικά κατά του δημοσίου για ηθική βλάβη.

Αναπληρώτρια νηπιαγωγός ετοιμάζεται να καταθέσει μήνυση κατά του ελληνικού Δημοσίου για ηθική βλάβη καθώς ενώ τραυματίστηκε σοβαρά εν ώρα εργασίας υποχρεώθηκε να επιστρέψει στο σχολείο πριν ολοκληρωθεί η αποθεραπεία της.

Το περιστατικό σημειώθηκε τον Νοέμβριο του 2023 σε νηπιαγωγείο στην περιοχή του Ζωγράφου, όταν η εκπαιδευτικός έπεσε από σκαλοπάτι μέσα στον χώρο του σχολείου κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή Super Κατερίνα του Alpha TV, στο ίδιο σημείο υπήρχε κακοτεχνία, ενώ είχαν σημειωθεί και άλλες πτώσεις μαθητών.

Η νηπιαγωγός υπέστη κάταγμα στο πόδι και χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, κατά την οποία τοποθετήθηκαν λάμες. Παρέμεινε νοσηλευόμενη για μία εβδομάδα, με τον θεράποντα ιατρό της να της συστήνει τετράμηνη παραμονή στο σπίτι, ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η βλάβη.

Ωστόσο, όπως η ίδια καταγγέλλει, το καθεστώς των αναπληρωτών εκπαιδευτικών προβλέπει μόλις 15 ημέρες αναρρωτικής άδειας ετησίως. «Οι αναπληρωτές δικαιούμαστε 15 μέρες άδεια ετησίως, με αποτέλεσμα να πρέπει να επιστρέψω στο σχολείο με πατερίτσες. Όταν γύρισα το σημείο με την κακοτεχνία εξακολουθούσε να υπάρχει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια διεκδικεί δικαίωση μέσω της Δικαιοσύνης, υποστηρίζοντας ότι υπέστη σοβαρή ηθική και σωματική βλάβη, ενώ δεν ελήφθησαν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειάς της.

