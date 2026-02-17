Η Καθαρά Δευτέρα φέρνει νωρίτερα στα ΑΤΜ τις συντάξεις Μαρτίου.

Ο ΕΦΚΑ ανακοίνωσε κι επίσημα τις ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων Μαρτίου.

Ειδικότερα, οι ημερομηνίες πληρωμής βασίζονται στον διαχωρισμών μισθωτών και μη μισθωτών εργαζομένων και διαμορφώνονται ως εξής:

Την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως Ταμεία μη μισθωτών του ΟΑΕΕ, του ΟΓΑ και του ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχων μισθωτών & μη μισθωτών από 1/1/2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).

Την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Σημειώνεται πως τα χρήματα των συντάξεων της πρώτης φάσης θα πιστωθούν από το απόγευμα της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων (καθώς η Καθαρά Δευτέρα είναι 23 Φεβρουαρίου και είναι αργία) και η πίστωση της δεύτερης φάσης θα γίνει από το απόγευμα της Τετάρτης 25 Φεβρουαρίου.