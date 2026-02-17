Μεγάλη η επιχείρηση της ΠΥ για να σώσει το άτυχο ζώο.

Χωρίς αποτέλεσμα μέχρι στιγμής, παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστών, η μεγάλη επιχείριση στην Πτολεμαΐδα για την ανάσυρση ζώου, πιθανόν λύκου, που εγκλωβίστηκε σε φρεάτιο αποχέτευσης.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, δύο πολίτες που άκουσαν το ζώο ειδοποίησαν την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία έσπευσε στο σημείο μαζί με την αστυνομία, τον «Αρκτούρο», το Δασονομείο και τη Θηροφυλακή.

Μετά από τρεις ώρες προσπαθειών για την ανάσυρση του ζώου, ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κοζάνης που έφερε στο εξειδικευμένη κάμερα που χρησιμοποιείται στους σεισμούς. Με τη χρήση της κάμερας διαπιστώθηκε ότι το ζώο απομακρύνθηκε από το φρεάτιο το οποίο αποτελεί τμήμα του παλαιού δικτύου ομβρίων υδάτων της Πτολεμαΐδας.

Μετά από οδηγίες του «Αρκτούρου», η Πυροσβεστική έστησε στο φρεάτιο μια αυτοσχέδια ράμπα και άφησε ένα μικρό άνοιγμα, με την ελπίδα ότι όταν απομακρυνθεί ο κόσμος το ζώο θα επιστρέψει και θα βγει. Στο σημείο τοποθετήθηκε κάμερα για να καταγράψει τυχόν επιστροφή του ζώου.