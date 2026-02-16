Η νέα κατηγορία εις βάρος του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» επισείει ποινή ακόμη και ισόβιας κάθειρξης. «Ξαφνικό» κλείσιμο εργοστασίου της Vitafree για εργασίες.

Στον ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί αύριο Τρίτη ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα», προκειμένου να απολογηθεί εκ νέου, κατόπιν του πορίσματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) που οδήγησε σε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου εις βάρος του.

Στη δικογραφία που διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα περιλαμβάνονται περισσότερες από 50 καταθέσεις εργαζομένων όλων των βαθμίδων, στελεχών της επιχείρησης, εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης, καθώς και φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό.

Τα στοιχεία αυτά οδήγησαν στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου και στην έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του ιδιοκτήτη, ο οποίος μέχρι στιγμής φέρεται ως ο κύριος υπεύθυνος για την έκρηξη στην επίμαχη πτέρυγα, που άφησε πίσω πέντε εργάτριες νεκρές.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας ενδέχεται να ζητήσει προθεσμία 48 ωρών, προκειμένου να απολογηθεί τελικά την Πέμπτη, ενώ παραμένει ασαφές αν θα επιλέξει να καταθέσει υπόμνημα, να απαντήσει προφορικά στις ερωτήσεις του ανακριτή ή να ακολουθήσει και τις δύο διαδικασίες.

Αιφνιδιαστικό κλείσιμο στο εργοστάσιο της Vitafree

Αξίζει να σημειωθεί πως από σήμερα θα παραμείνει κλειστό το δεύτερο εργοστάσιο - ιδιοκτησίας Τζωρτζιώτη - που βρίσκεται στο 12ο χιλιόμετρο Τρικάλων-Λάρισας και λειτουργεί με την επωνυμία «Vitafree».

Σύμφωνα με τη λιτή ανακοίνωση στο site της εταιρείας:

«Από αύριο 16/02/2026, το εργοστάσιό μας δεν θα λειτουργήσει προσωρινά, προκειμένου να πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες εξωτερικές τεχνικές εργασίες.

Η επαναλειτουργία θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση των εργασιών».

Ο φάκελος της ΔΑΕΕ και οι καταθέσεις για την οσμή προπανίου

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι καταθέσεις συγκλίνουν στο ότι η έντονη οσμή προπανίου ήταν αισθητή από τον Ιούνιο, γεγονός που υποδηλώνει ότι το πρόβλημα προϋπήρχε της τραγωδίας.

Παράλληλα όπως καταγγέλλει ο δικηγόρος των οικογενειών των θυμάτων, Χρήστος Πατούνας, ο εργοστασιάρχης «προφανώς γνώριζε προ 8μηνου ότι υπήρχε κίνδυνος να προκληθεί έκρηξη, δεδομένου ότι ο διορισμένος από την εισαγγελία πραγματογνώμονας κ. Δανικας κατέθεσε έγγραφο-οικονομική προσφορά για να εγκατασταθεί ο καινούργιος σωλήνας [...] και φαίνεται να μην τα βρήκαν στα οικονομικά».

Φωτογραφικά ντοκουμέντα που παρουσίασε η ΕΡΤ καταγράφουν, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση, σοβαρές ελλείψεις στα συστήματα ασφαλείας.

Η βάνα αποκοπής αερίου φέρεται να μην ήταν συνδεδεμένη με σύστημα ανίχνευσης, ούτε τοποθετημένη στον κεντρικό κλάδο, αλλά σε διακλάδωση.

Παράλληλα, στους ακροδέκτες της βάνας διακρίνεται χρώμα από τη βαφή του τοίχου, στοιχείο που, κατά ειδικούς, υποδηλώνει ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα παρέμεναν ασύνδετοι - ενδεχομένως να μην συνδέθηκαν ποτέ.

Οι δύο υπέργειες δεξαμενές, οι οποίες δεν αποτυπώνονται σε αρκετά τοπογραφικά διαγράμματα, φέρεται να ελέγχθηκαν τελευταία φορά το 2024 και να έλαβαν πιστοποίηση καλής λειτουργίας. Ωστόσο, οι σωληνώσεις όφειλαν να ελέγχονται ανά πενταετία, κάτι που, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δεν έχει συμβεί.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η διοίκηση φέρεται να έλαβε προσφορές από τεχνικούς συμβούλους για την αποκατάσταση του προβλήματος, χωρίς τελικά να προχωρήσει στις απαραίτητες εργασίες. Το κόστος υπολογιζόταν περίπου στις 35.000 ευρώ, ενώ απαιτούνταν και διακοπή λειτουργίας του εργοστασίου για μία εβδομάδα.

Σημειώνεται πως πλέον η εισαγγελική έρευνα επεκτείνεται και στις αρχικές άδειες και μελέτες των μηχανικών, με έμφαση στις προδιαγραφές εγκατάστασης των υπόγειων σωληνώσεων και των δεξαμενών προπανίου.

Αν και οι δεξαμενές φαίνεται να είχαν λάβει πιστοποίηση καλής λειτουργίας έως το 2024, εξετάζεται αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες αποστάσεις ασφαλείας από τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.