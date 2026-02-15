Η διαδικασία σηματοδοτεί ένα κρίσιμο βήμα για την πλήρη χαρτογράφηση της αγοράς ενοικίων και τη διασταύρωση των δηλωθέντων ποσών.

Στο επίκεντρο του εφετινού φορολογικού σχεδιασμού μπαίνουν οι προσυμπληρωμένες δηλώσεις για τα εισοδήματα από ακίνητα, καθώς για πρώτη φορά περισσότερες από 750.000 φορολογικές δηλώσεις ιδιοκτητών με έσοδα από ενοίκια θα έχουν συμπληρωθεί αυτόματα από την ΑΑΔΕ. Με βάση τα στοιχεία των μισθωτηρίων που είναι καταχωρημένα στο Taxisnet, οι ιδιοκτήτες θα ενημερωθούν μέσα στον επόμενο μήνα ότι τα εισοδήματά τους από μακροχρόνιες και βραχυχρόνιες μισθώσεις έχουν ήδη αποτυπωθεί στη δήλωσή τους. Η διαδικασία αυτή σηματοδοτεί ένα κρίσιμο βήμα για την πλήρη χαρτογράφηση της αγοράς ενοικίων και τη διασταύρωση των δηλωθέντων ποσών, περιορίζοντας τα περιθώρια λαθών και αποκλίσεων. Τα δεδομένα που θα προκύψουν από τις προσυμπληρωμένες δηλώσεις αναμένεται να αποτελέσουν τη βάση για τις επόμενες κυβερνητικές αποφάσεις σχετικά με τη φορολογία των ακινήτων και τα εισοδήματα από ενοίκια.

Το Dnews.gr παραθέτει ένα οδηγό με όλα όσα πρέπει να ξέρετε

1. Ποιοι ιδιοκτήτες θα λάβουν προσυμπληρωμένη φορολογική δήλωση;

Περισσότεροι από 750.000 ιδιοκτήτες ακινήτων που δηλώνουν εισοδήματα από ενοίκια, είτε από μακροχρόνιες μισθώσεις είτε από βραχυχρόνιες τύπου Airbnb, θα ενημερωθούν μέσα στον επόμενο μήνα ότι η φορολογική τους δήλωση έχει προσυμπληρωθεί αυτόματα μέσω του Taxisnet.

2. Με ποια στοιχεία γίνεται η προσυμπλήρωση της δήλωσης;

Η προσυμπλήρωση βασίζεται στα μισθωτήρια συμβόλαια που είναι καταχωρημένα στα συστήματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθώς και στα δηλωθέντα ποσά ενοικίων. Στόχος είναι η ακριβής αποτύπωση των πραγματικών εισοδημάτων από ακίνητα.

3. Γιατί προχωρά το υπουργείο σε αυτή τη διαδικασία;

Η διαδικασία αποτελεί το πρώτο ουσιαστικό βήμα για τη διασταύρωση όλων των εισοδημάτων από ενοίκια και τη δημιουργία πλήρους εικόνας της αγοράς. Με τα δεδομένα αυτά, η κυβέρνηση θα μπορεί να σχεδιάσει στοχευμένες αλλαγές στη φορολογία ακινήτων.

4. Τι σημαίνει το χαμηλό μέσο δηλωθέν ενοίκιο των 255 ευρώ;

Το ποσό αυτό, που προέκυψε από τα περσινά στοιχεία, θεωρείται ενδεικτικό υποδήλωσης. Από τις φετινές προσυμπληρωμένες δηλώσεις θα φανεί αν το μέσο ενοίκιο έχει αυξηθεί και κατά πόσο, στοιχείο που θα επηρεάσει τις μελλοντικές φορολογικές αποφάσεις.

5. Ποιες αλλαγές ισχύουν στη φορολογία των ενοικίων;

Για εισοδήματα από 12.000 έως 24.000 ευρώ, ο φορολογικός συντελεστής έχει μειωθεί στο 25% από 35%. Το όφελος θα φανεί στις δηλώσεις του 2027 που αφορούν τα εισοδήματα του 2026. Παράλληλα, εξετάζεται μείωση φόρου και για όσους δηλώνουν έως 12.000 ευρώ ετησίως.

6. Πώς αλλάζει ο τρόπος πληρωμής των ενοικίων από 1η Απριλίου;

Η πληρωμή ενοικίου μέσω τραπεζικού λογαριασμού καθίσταται υποχρεωτική. Ο λογαριασμός πρέπει να είναι στο όνομα του ιδιοκτήτη και δηλωμένος στην ΑΑΔΕ, ώστε να είναι δυνατή η αυτόματη διασταύρωση με τις τραπεζικές κινήσεις.

7. Ποιες είναι οι συνέπειες αν δεν τηρηθεί η ηλεκτρονική πληρωμή;

Οι ιδιοκτήτες χάνουν την έκπτωση 5% στο εισόδημα από ενοίκια, ενώ οι ενοικιαστές αποκλείονται από το στεγαστικό επίδομα και το ετήσιο βοήθημα έως 800 ευρώ. Για τις επιχειρήσεις, από το 2026, τα επαγγελματικά ενοίκια χωρίς τραπεζική πληρωμή δεν θα εκπίπτουν ως δαπάνη.