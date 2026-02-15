Παρά τις αυστηρές συστάσεις, το ΔΝΤ απονέμει εύσημα στις τουρκικές αρχές για τα αποτελέσματα που έχουν ήδη επιτευχθεί.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο απευθύνει πέντε βασικές συστάσεις προς την Τουρκία, με στόχο τη μείωση των μακροοικονομικών κινδύνων και τη σταθεροποίηση της οικονομίας.

Πρώτον, ζητά αυστηρότερη νομισματική πολιτική για την ταχύτερη και πιο αποφασιστική αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Το ΔΝΤ υπογραμμίζει ότι η νομισματική πολιτική πρέπει να παραμείνει αυστηρή για όσο χρειαστεί, να βασίζεται στα οικονομικά δεδομένα και να ενισχυθεί η ανεξαρτησία και η αξιοπιστία της κεντρικής τράπεζας, ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των επιτοκίων.

Δεύτερον, συστήνει περαιτέρω δημοσιονομική σύσφιξη. Το Ταμείο θεωρεί αναγκαίο το προσωρινό κατέβασμα του δημοσιονομικού ελλείμματος κάτω από τον μεσοπρόθεσμο στόχο του 3% του ΑΕΠ, ώστε να στηριχθεί η προσπάθεια αποπληθωρισμού και να ενισχυθούν τα περιθώρια άμυνας της οικονομίας απέναντι σε μελλοντικούς κραδασμούς.

Τρίτον, προτείνει αλλαγές στη φορολογική και δημοσιονομική πολιτική, με έμφαση στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, τη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης και τη σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων στην ενέργεια. Το ΔΝΤ τονίζει ότι τα μέτρα αυτά θα πρέπει να εφαρμοστούν με προσεκτικό σχεδιασμό, ώστε να περιοριστούν οι πληθωριστικές επιπτώσεις και να προστατευθούν τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά.

Τέταρτον, καλεί σε ενίσχυση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Το Ταμείο ζητά αυξημένη εποπτεία των τραπεζών, περιορισμό των κινδύνων που συνδέονται με το ξένο νόμισμα και περαιτέρω ενίσχυση των πλαισίων εποπτείας και εξυγίανσης, καθώς και αυστηρότερο έλεγχο νέων δραστηριοτήτων, όπως τα κρυπτονομίσματα.

Πέμπτον, τονίζει την ανάγκη για βαθιές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα ενισχύσουν την παραγωγικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Προτεραιότητες αποτελούν οι αλλαγές στην αγορά εργασίας, την εκπαίδευση, τη διακυβέρνηση και το νομικό πλαίσιο, η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η αύξηση της συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα.

Παρά τις αυστηρές συστάσεις, το ΔΝΤ απονέμει εύσημα στις τουρκικές αρχές για τα αποτελέσματα που έχουν ήδη επιτευχθεί. Αναγνωρίζει τη σημαντική πρόοδο στη μείωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών, την επιτυχή δημοσιονομική προσπάθεια του 2025 και τη βελτίωση της εμπιστοσύνης των αγορών, σημειώνοντας ότι οι πολιτικές αυτές συνέβαλαν στη μείωση του πληθωρισμού και στη διατήρηση ισχυρών ρυθμών ανάπτυξης σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο διεθνές περιβάλλον.