Το επόμενο Ψυχοσάββατο 2026 είναι αυτό της Πεντηκοστής που «πέφτει» στις 30 Μαΐου, 48 ημέρες μετά το Πάσχα.

Σήμερα, στο πρώτο Ψυχοσάββατο του 2026, η Ορθόδοξη Εκκλησία μάς καλεί σε προσευχή και μνήμη υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των κεκοιμημένων αγαπημένων μας προσώπων. Με τα κόλλυβα, το κερί και την προσευχή, καταθέτουμε την ελπίδα μας στο άπειρο έλεος του Θεού, πιστεύοντας ότι «οὐκ ἔστι θάνατος, ἀλλὰ μετάβασις». Μνημονεύουμε τα ονόματά τους με ταπείνωση και αγάπη, ζητώντας ο Κύριος να τους αναπαύσει «ἐν τόπῳ φωτεινῷ, ἐν τόπῳ χλοερῷ, ἐν τόπῳ ἀναψύξεως».

Το πρωί θα τελεστεί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία όπου οι πιστοί θα προσέλθουν με τα κόλλυβα που έφτιαξαν και θα μνημονευτούν όλα τα ονόματα των νεκρών προσφιλών μας προσώπων ενώ αργότερα θα ψαλλεί και τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών πάντων των κεκοιμημένων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ccphxkchh6up?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τι κάνουμε τα κόλλυβα που περισσεύουν από το Ψυχοσάββατο

Πολλοί αναρωτιούνται τι κάνουμε τα κόλλυβα που περισσεύουν. Τα κόλλυβα είναι ευλογημένη τροφή, προσφερόμενη υπέρ των κεκοιμημένων, και γι’ αυτό τα αντιμετωπίζουμε με σεβασμό. Μπορούμε να τα καταναλώσουμε στο σπίτι με ευλάβεια, λέγοντας μια σύντομη προσευχή για τους κεκοιμημένους μας, ή να τα μοιράσουμε σε συγγενείς, φίλους και ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Αν περισσέψουν και δεν μπορούν να καταναλωθούν, τα τοποθετούμε σε καθαρό μέρος στη γη, ώστε να επιστρέψουν στη φύση, αποφεύγοντας να τα πετάξουμε αδιακρίτως στα σκουπίδια. Τ

ο ουσιαστικό είναι η προσευχή, η πίστη και η αγάπη με την οποία τα προσφέραμε, κρατώντας ζωντανή τη μνήμη των προσφιλών μας προσώπων και την ελπίδα της Αναστάσεως. Οι ιερείς συμβουλεύουν τους πιστούς αν περισσέψει σιτάρι να το τοποθετήσουν στο χώμα, είτε στην αυλή είτε σε γλάστρα. Με αυτόν τον τρόπο, το σιτάρι επιστρέφει στη γη, από όπου προήλθε, διατηρώντας τον συμβολισμό του κύκλου της ζωής και της Ανάστασης.

Ψυχοσάββατο 2026: Παρακολουθήστε LIVE την Θεία Λειτουργία

Παρακολουθήστε σε απευθείας μετάδοση τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία για το Ψυχοσάββατο από τον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Κολωνού στις 7:00πμ.

{https://www.youtube.com/watch?v=QzGqaqHWXIs}