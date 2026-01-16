Γονείς και μαθητές μπορούν να αρχίσουν να προγραμματίζουν τα σχέδιά τους για τις διακοπές του Πάσχα 2026, που φέτος «πέφτει» νωρίς, ήτοι στις 12 Απριλίου, αφού θα έχει φυσικά προηγηθεί το πατροπαράδοτο τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, που θα ανοίξει την αυλαία για την ανάπαυλα των 14 ημερών με κλειστά σχολεία.
Πότε «πέφτει» η Καθαρά Δευτέρα 2026 και πότε θα κλείσουν τα σχολεία για το Πάσχα
Η Καθαρά Δευτέρα 2026, που φέτος «πέφτει» στις 23 Φεβρουαρίου, δεν είναι απλώς η πρώτη μεγάλη σχολική αργία της χρονιάς. Αποτελεί το προοίμιο της Σαρακοστής και της Μεγάλης Εβδομάδας, που κορυφώνεται με το Πάσχα. Οι μαθητές θα απολαύσουν το πρώτο τριήμερο της χρονιάς ξεκινώντας από το σχόλασμα της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου, με επιστροφή στα θρανία την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου. Το τριήμερο αυτό δίνει την πρώτη ευκαιρία για ανάπαυλα, διασκέδαση, βόλτες με φίλους και οικογενειακές εξορμήσεις. Το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας λειτουργεί σαν πρώτο «σήμα εκκίνησης» για το μεγαλύτερο διάλειμμα της χρονιάς από τα θρανία, το Πάσχα. Φέτος, με το Πάσχα να «πέφτει» στις 12 Απριλίου, οι μαθητές θα έχουν κλειστά σχολεία από τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου έως και την Κυριακή 19 Απριλίου, επιστρέφοντας στα θρανία τη Δευτέρα 20 Απριλίου 2026.
Όπως αναφέρει και η σχετική εγκύκλιος που έχει ήδη σταλεί στα σχολεία όλων των βαθμίδων και ορίζει τι ισχύει με τις διακοπές, τις αργίες και τις εορταστικές εκδηλώσεις, «Διδασκαλία μαθημάτων δεν διεξάγεται και εξετάσεις δεν διενεργούνται κατά τις ακόλουθες χρονικές περιόδους του σχολικού έτους:
α) Διακοπές Χριστουγέννων, από την 24η Δεκεμβρίου μέχρι και την 7η Ιανουαρίου,
β) Διακοπές Πάσχα, από τη Μεγάλη Δευτέρα μέχρι την Κυριακή του Θωμά,
γ) Θερινές διακοπές, από την 1η Ιουλίου μέχρι και την 31η Αυγούστου, με την επιφύλαξη της παρ. 9 του άρθρου 1».