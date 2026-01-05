Οι ημερομηνίες που φέρνουν κλειστά σχολεία για Πάσχα 2026 και έναρξη καλοκαιρινών διακοπών.

Την Πέμπτη 8 Γενάρη οι μαθητές επιστρέφουν στα θρανία μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς που τους χάρισαν δεκαπέντε «γεμάτες» μέρες ανεμελιάς και ξεκούρασης από τις σχολικές υποχρεώσεις και τα διαβάσματα. Οι μαθητές από τις 24 Δεκέμβρη απολαμβάνουν καθισιό και η επανεκκίνηση των μαθημάτων στις 8 Γενάρη είναι επιβεβλημένη για την συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Το 2026 αποδεικνύεται εξαιρετικά ευνοϊκό για τους μαθητές καθώς τα ημερολογιακά τερτίπια είναι με το μέρος τους και δεν θα «χάνουν» καμία αργία όπως συμβαίνει με τους εργαζομένους που δύο από τις καθιερωμένες αργίες «πέφτουν» Σάββατο. Ήδη οι μαθητές ξεφυλλίζουν τα ημερολόγια και κάνουν σχέδια για τις επόμενες σχολικές αργίες που θα τους ξεκουράσουν με το ενδιαφέρον να στρέφεται κυρίως στις πασχαλινές διακοπές και την έναρξη των καλοκαιρινών διακοπών.

Πότε «πέφτει» το Πάσχα 2026 και πότε κλείνουν τα σχολεία

Φέτος το Πάσχα «πέφτει» αρκούντως νωρίς ήτοι στις 12 Απριλίου γεγονός που σηματοδοτεί και αντίστοιχη μικρή διάρκεια μαθημάτων για τον Απρίλη. Λόγω των πασχαλινών διακοπών, προβλέπεται μάθημα μόλις 12 ημερών με το κουδούνι να χτυπά για τελευταία φορά πριν το Πάσχα την Παρασκευή 3 Απριλίου. Από την Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου τα σχολεία όλων των βαθμίδων παραμένουν κλειστά με τους μαθητές να επιστρέφουν στα θρανία μετά από 2 γεμάτες εβδομάδες διακοπών την Δευτέρα 20 Απριλίου.

Η ημερομηνία ορόσημο για τη λήξη της σχολικής χρονιάς

Η σχολική χρονιά ολοκληρώνεται παραδοσιακά στα μέσα Ιουνίου με τους μαθητές Δημοτικού και Νηπιαγωγείου να ρίχνουν αυλαία στην μαθητική διαδικασία μιας και οι αντίστοιχοι Γυμνασίων και Λυκείων θα είναι σε διαδικασία προαγωγικών εξετάσεων και Πανελληνίων 2026 . Το τελευταίο κουδούνι για την σχολική χρονιά 2025-2026 σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας θα ηχήσει την Δευτέρα 15 Ιουνίου γεγονός που θα σηματοδοτήσει και επίσημα την έναρξη των καλοκαιρινών διακοπών, οι οποίες διαρκούν περίπου δύο μήνες.

Οι σχολικές αργίες και τα μαθητικά τριήμερα του 2026

Οι μαθητές έχουν κάθε λόγο να είναι ευχαριστημένοι και να αδημονούν για την έλευση της νέας χρονιάς καθώς το 2026 φέρνει μπόλικες αργίες και τριήμερα που χάρη στα τερτίπια του προσφέρουν απλόχερα «ανάσες» από τα μαθήματα και τις σχολικές εργασίες. Το ίδιο όμως δεν συμβαίνει για τους εργαζόμενους, που «χάνουν» δύο αργίες καθώς «πέφτουν» Σάββατο και «χαλάνε» την δυνατότητα τριημέρου. Ο λόγος για την Κοίμηση της Θεοτόκου ήτοι τον Δεκαπενταύγουστο ενώ το ίδιο συμβαίνει και την Δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων 2026 στις 26 Δεκέμβρη. Αντίστοιχα οι μαθητές δεν έχουν καμία απώλεια σε αργίες και ανάπαυλα γεγονός που επιβεβαιώνεται από τα τρία τριήμερα που τους περιμένουν μέσα στη χρονιά.

Καθαρά Δευτέρα: Το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας φέτος «πέφτει» στις 23 Φεβρουαρίου. Είναι το πρώτο επίσημο σχολικό τριήμερο.

25η Μαρτίου: Η εθνική γιορτή για την Επανάσταση του 1821 «πέφτει» Τετάρτη που είναι αργία όμως η σχολική γιορτή παραδοσιακά θα γίνει μια μέρα νωρίτερα ήτοι την Τρίτη 24 Μαρτίου.

Πάσχα 2026: Φέτος «πέφτει» σχετικά νωρίς καθώς θα το γιορτάσουμε στις 12 Απριλίου. Παραδοσιακά τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά από την Μεγάλη Δευτέρα ήτοι στις 6 Απριλίου μέχρι και την Παρασκευή της Ζωοδόχου Πηγής με τους μαθητές να επιστρέφουν στα σχολεία την Δευτέρα 20 Απριλίου.

Πρωτομαγιά: Η Εργατική Πρωτομαγιά που είναι αργία φέτος «πέφτει» Παρασκευή δημιουργώντας ένα ιδανικό τριήμερο.

Τέλος η σχολική χρονιά ολοκληρώνεται με την αργία του Αγίου Πνεύματος που φέτος «πέφτει» την 1η Ιουνίου δημιουργώντας ένα καλοκαιρινό τριήμερο για τους μαθητές πριν ολοκληρωθούν τα μαθήματα. Φυσικά στις σχολικές αργίες θα πρέπει να υπολογίσετε και την ημέρα της εορτής του Πολιούχου της έδρας του σχολείου και την ημέρα της τοπικής εθνικής εορτής. Σε κάθε περίπτωση η σχολική χρονιά ολοκληρώνεται την Δευτέρα 15 Ιουνίου.