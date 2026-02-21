Το 13ο «ραντεβού» των δύο «αιωνίων» στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας βάφτηκε «πράσινο».

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, Κώστας Σλούκας, έκανε δηλώσεις μετά τον σημερινό πράσινο θρίαμβο.

Απόλυτος κυρίαρχος ο Παναθηναϊκός, στο κλειστό γυμναστήριο της Νέας Αλικαρνασσού, εξαιρετικά διαβασμένος στην άμυνα και «καυτός» επιθετικά... έριξε στο καναβάτσο τον Ολυμπιακό από τη 2η περίοδο και με 79-68 αναδείχτηκε Κυπελλούχος Ελλάδας για το 2026!

Βάζοντας στην τροπαιοθήκη του το δεύτερο διαδοχικό τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας και το 22ο στην ιστορία του!

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, Κώστας Σλούκας δήλωσε: «Κάθε μέρα αγώνα προσπαθώ να κάνω το ίδιο πράγμα εδώ και 4-5 χρόνια. Έρχομαι νωρίς για να κάνω σουτ τρεις ώρες πριν το παιχνίδι, ακολουθώ την ίδια ρουτίνα και όταν αρχίζει το ματς προσπαθώ να κάνω ό,τι μπορώ για να βοηθώ την ομάδα μου. Πιστεύω πως έκανα καλή δουλειά, ακόμη προσπαθώ να βρω τον ρυθμό μου, αλλά χαίρομαι που ο κόσμος το εκτιμά».

Και πρόσθεσε: «Ήταν μια δύσκολη περίοδος ο Ιανουάριος, με πολλά σκαμπανεβάσματα, τραυματισμούς, κακό μπάσκετ. Οι μεγάλες ομάδες στα δύσκολα συσπειρώνονται. Κάναμε κυρίαρχο παιχνίδι. Έδωσε αέρα ο Χέιζ-Ντέιβις, έδωσε εμπειρία, είναι πολύ ικανός παίκτης στο να διαβάσει καταστάσεις. Έβαλε σκληράδα και mentality στο γήπεδο και άλλαξε η εικόνα προς το καλύτερο.Ο Χολμς αρχίζει και καταλαβαίνει περισσότερα από το ευρωπαϊκό μπάσκετ και έκανε καλύτερα πράγματα σε άμυνα και επίθεση. Ο Παναθηναϊκός είναι από τους μεγαλύτερους συλλόγους στην Ευρώπη. Από Δευτέρα κάτω το κεφάλι για να βρεθούμε στο φάιναλ φορ της Euroleague».

