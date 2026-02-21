Δύο μεγάλες αλυσίδες θα είναι ανοιχτές ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας αλλά με μειωμένο ωράριο.

Αρκετές αλυσίδες σούπερ μάρκετ αποφάσισαν να μην ανοίξουν ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας. Ωστόσο, δύο μεγάλες αλυσίδες αποφάσισαν να ανοίξουν αλλά για συγκεκριμένες ώρες.

Αρχικά Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος και Μασούτης δεν θα ανοίξουν ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας. Αντίθετα τα myMarket θα ανοίξουν κάποια καταστήματα σε Αθήνα και επαρχία με ωράριο 8:00 - 14:00. (εδώ η λίστα).

Τα LIDL ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας θα είναι ανοιχτά με ωράριο 07:45 - 16:00 ενώ ανοιχτά θα μείνουν με διευρυμένο ωράριο οι αλυσίδες shop & go αλλά και σούπερ μάρκετ ΟΚ και Bazaar.

Το ωράριο σε Βαρβάκειο και Ρέντη

Οι αγορές της Βαρβακείου και του Ρέντη ξεκινούν την λειτουργία τους από το βράδυ της Κυριακής και μένουν ανοιχτές non-stop μέχρι το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας.

Τα ζαχαροπλαστεία (για τον παραδοσιακό χαλβά) και τα καταστήματα ψιλικών λειτουργούν κανονικά, συχνά με διευρυμένο ωράριο. Επίσης, τα καταστήματα εστίασης, οι καφετέριες και οι ταβέρνες θα είναι ανοιχτά.