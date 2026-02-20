Η πρόγνωση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά για τον καιρό το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας.

Οι καιρικές συνθήκες αναμένεται να παρουσιάσουν σταδιακές μεταβολές ενόψει του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχοπτώσεις και τους ισχυρούς ανέμους, οι οποίοι ωστόσο θα εμφανίσουν μικρή αλλά σταθερή εξασθένηση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Θ.Κολυδά, το μέτωπο της κακοκαιρίας θα συνεχίσει να επηρεάζει τη χώρα, δίνοντας κατά διαστήματα έντονες ριπές ανέμου και βροχοπτώσεις. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της νύχτας, το σύστημα θα κινηθεί ανατολικότερα, επηρεάζοντας κυρίως τα ανατολικά και νοτιοανατολικά τμήματα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgk0d7iqhi0x}

Το Σάββατο, ισχυρές βροχοπτώσεις αναμένονται στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, καθώς και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Από το απόγευμα του Σαββάτου, τα φαινόμενα στα νότια θα παρουσιάσουν σταδιακή ύφεση, ενώ στα ηπειρωτικά — συμπεριλαμβανομένης της Αττικής — δεν αποκλείονται τοπικές μπόρες.

Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ, παρουσιάζοντας όμως σταθερή εξασθένηση όσο θα περνούν οι ώρες.

Την Κυριακή, θα έχουμε βροχές και άνεμους εντάσεως έως 7 μποφόρ που θα επηρεάσουν τη Θράκη, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Ιδιαίτερα στην Κρήτη αναμένονται συνεχείς και κατά τόπους έντονες βροχοπτώσεις. Να σημειωθεί ότι εκείνη τη μέρα αναμένονται καρναβαλικές εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα.

Την Καθαρά Δευτέρα ο καιρός θα παρουσιάσει σημαντική βελτίωση στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με γενικά αίθριο σκηνικό. Εξαίρεση θα αποτελέσει η Κρήτη, όπου θα διατηρηθούν τα φαινόμενα, αν και με τάση εξασθένησης.

Σάββατο, 21/2

- Οι ισχυρές βροχές και οι τοπικές καταιγίδες στη Θράκη που είναι πιθανό να επιδεινώσουν την κατάσταση από πλευράς ανόδου της στάθμης των νερών στον Έβρο. Η εκδήλωση των ίδιων φαινομένων στη γειτονική Βουλγαρία είναι ανησυχητική.

- Η εκδήλωση αξιόλογης έντασης βροχών και τοπικών καταιγίδων στο Α. Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Κυριακή, 22/2

- Η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

- Η εκδήλωση αξιόλογου υετού στην Εύβοια, τη δυτική και τη νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη.

Καθαρά Δευτέρα, 23/2

-Η παγωνιά τη νύχτα και νωρίς το πρωί και οι ανοιξιάτικες συνθήκες στη διάρκεια της ημέρας.