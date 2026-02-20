Οι οδηγίες του ΑΔΜΗΕ για το ασφαλές πέταγμα του χαρταετού.

Με σύνθημα «Αμόλα Καλούμπα» το πέταγμα του χαρταετού έχει την τιμητική την Καθαρά Δευτέρα. Το πέταγμα του χαρταετού είναι ένα από τα πιο ζωντανά και διαχρονικά έθιμα που σηματοδοτεί την έναρξη της Σαρακοστής και φέρνει μικρούς και μεγάλους πιο κοντά στη φύση, στην παράδοση και στη χαρά της απλότητας.

Κάθε χρόνο, λόφοι, παραλίες και ανοιχτά πάρκα γεμίζουν κόσμο, καθώς ο ουρανός βάφεται με πολύχρωμους χαρταετούς που ανεβαίνουν όλο και πιο ψηλά. Ο ήχος του αέρα, τα γέλια των παιδιών και η αγωνία για το αν «θα πιάσει» ο σπάγκος δημιουργούν μια ατμόσφαιρα γιορτής και αισιοδοξίας. Οι οικογένειες αναζητούν το ιδανικό σημείο με καθαρό ορίζοντα και σωστό αέρα, προσπαθώντας να σηκώσουν τον χαρταετό όσο πιο ψηλά γίνεται. Ο χαρταετός που υψώνεται στον ουρανό συνδέεται με την πνευματική ανάταση και την εσωτερική κάθαρση που σηματοδοτεί η Σαρακοστή. Η άνοδος προς τον ουρανό συμβολίζει την προσπάθεια του ανθρώπου να απομακρυνθεί από τα γήινα και να στραφεί σε πιο ουσιαστικές αξίες.

Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΗΜΕ) δίνει συμβουλές για το πώς πρέπει να πετάξουμε με ασφάλεια τον χαρταετό μας τα Κούλουμα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να βρισκόμαστε μακριά από πυλώνες και γραμμές Υψηλής Τάσης ή κοντά σε Υποσταθμούς, καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας για εσάς και διακοπή της παροχής ρεύματος στην ευρύτερη περιοχή.

Αν ο χαρταετός σας μπλεχτεί σε καλώδια, τότε για την ασφάλειά σας: