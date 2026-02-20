«Ήταν κλινήρης και του ήταν πολύ δύσκολο να καταπιεί, οπότε η ποιότητα της ζωής του επιδεινωνόταν τόσο γρήγορα» αποκάλυψε μεταξύ άλλων ο Patrick Dempsey.

Ο συμπρωταγωνιστής του Eric Dane στο Grey's Anatomy, Patrick Dempsey, μίλησε για τις τελευταίες μέρες του συμπρωταγωνιστή του και αποκάλυψε άγνωστες πτυχές της συνεργασίας του, μόλις λίγες ώρες μετά τον θάνατό του.

Ο Dane πέθανε σε ηλικία 53 ετών, την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, λιγότερο από ένα χρόνο αφότου διαγνώστηκε με ALS (αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση), όπως επιβεβαίωσε η οικογένειά του.

«Πέρασε τις τελευταίες του μέρες περιτριγυρισμένος από αγαπημένους φίλους, την αφοσιωμένη σύζυγό του και τις δύο όμορφες κόρες του, Billie και Georgia, που ήταν το κέντρο του κόσμου του», δήλωσε η οικογένεια του Dane στο PEOPLE. «Καθ' όλη τη διάρκεια της πορεία τους με την ALS, ο Eric έγινε ένας ένθερμος υποστηρικτής της ευαισθητοποίησης και της έρευνας, αποφασισμένος να κάνει τη διαφορά για άλλους που αντιμετωπίζουν την ίδια μάχη. Θα μας λείψει βαθιά και θα τον θυμόμαστε πάντα με αγάπη. Ο Eric λάτρευε τους θαυμαστές του και ήταν για πάντα ευγνώμων για την έκρηξη αγάπης και υποστήριξης που λάμβανε. Η οικογένεια ζήτησε ιδιωτικότητα καθώς βιώνει αυτή την δύσκολη περίοδο».

Ο Eric Dane συμπρωταγωνίστησε ως dr. Marc Sloan στο Grey's Anatomy από τη 2η έως την 9η σεζόν.

Ο Patrick Dempsey, το αντίπαλον δέος του στη σειρά, μίλησε για τη συνεργασία τους κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισης στο The Chris Evans Breakfast Show την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο ηθοποιός δυσκολεύτηκε να περιγράψει τη θλίψη που ένιωσε όταν μόλις ξύπνησε, έμαθε για τον θάνατό του.

«Λυπάμαι πολύ για τα παιδιά του», είπε ο Dempsey. «Αλληλογραφούσα μαζί του, ανταλλάσσαμε μηνύματα, οπότε του μίλησα πριν από περίπου μια εβδομάδα και κάποιοι φίλοι μας πήγαν να τον δουν. Είχε αρχίσει να χάνει την ομιλία του» Τόνισε ότι θέλει να θυμάται τον Dane για τη «χαρά» που ένιωθε που συνεργαζόταν μαζί του και όχι για το πώς η υγεία του είχε επιδεινωθεί τις τελευταίες ημέρες της ζωής του.

{https://www.youtube.com/shorts/GFz9FL8ff24}

«Ήταν κλινήρης και του ήταν πολύ δύσκολο να καταπιεί, οπότε η ποιότητα της ζωής του επιδεινωνόταν τόσο γρήγορα», είπε ο συμπρωταγωνιστής του. «Ήταν ο πιο αστείος άνθρωπος - ήταν ευτυχία α συνεργάζομαι μαζί του και θέλω να τον θυμάμαι με αυτό το πνεύμα, γιατί κάθε φορά που βρισκόταν στο πλατό, έφερνε τόση διασκέδαση. Είχε εξαιρετική αίσθηση του χιούμορ. Ήταν εύκολο να συνεργαστείς μαζί του, τα πήγαμε αμέσως καλά», συνέχισε ο Dempsey.

«Η πρώτη σκηνή ήταν αυτός, ξέρετε, σε όλο του το μεγαλείο, να βγαίνει από το μπάνιο με την πετσέτα να δείχνει υπέροχος, κάτι που σε έκανε να νιώθεις εντελώς εκτός φόρμας και ασήμαντος».

Ο Dempsey αποκάλυψε ότι «δεν υπήρξε ποτέ πραγματικά ανταγωνισμός» μεταξύ αυτού και του Dane στο πλατό του Grey's Anatomy, καθώς «ταίριαξαν» από την αρχή.

«Υπήρχε απλώς αυτός ο υπέροχος αμοιβαίος σεβασμός», πρόσθεσε. «Ήταν απίστευτα έξυπνος και θα θυμάμαι πάντα εκείνες τις στιγμές διασκέδασης που είχαμε μαζί και θα γιορτάζω τη χαρά που έφερε στις ζωές των ανθρώπων. Η πραγματική απώλεια είναι για εμάς που δεν τον έχουμε πια».

Μιλώντας για τη διάγνωση του με ALS, ο ηθοποιός συνέχισε: «Έκανε απίστευτη δουλειά στο να ευαισθητοποιήσει το κοινό για αυτή την φρικτή ασθένεια και για τις μέρες που απομένουν και αυτό μας υπενθυμίζει ότι όλοι πρέπει να γιορτάζουμε κάθε μέρα σαν να είναι η τελευταία μας μέρα. Είναι κάτι που πρέπει να θυμόμαστε και σίγουρα σε έναν κόσμο όπου υπάρχει τόση κρίση και τόση τραγωδία, πρέπει πραγματικά να είμαστε ευγνώμονες για κάθε στιγμή που έχουμε... να περνάμε χρόνο με τις οικογένειές μας, να κάνουμε πράγματα που είναι καλύτερα, να ωφελούμε τους άλλους ανθρώπους, να είμαστε ευγενικοί, να είμαστε στοργικοί και αυτές οι αξίες με την ηγεσία μας, δυστυχώς, τις βλέπουμε σε όλο τον κόσμο και σίγουρα στην Αμερική με αυτή την απαίσια, ξέρετε, διεφθαρμένη κυβέρνηση που κυβερνά αυτή τη στιγμή, πρέπει να θυμόμαστε να φερόμαστε στους γείτονες και τους φίλους μας με τις σωστές αξίες», κατέληξε ο Dempsey.

Μετά τον θάνατο του Dane, αρκετοί από τους συμπρωταγωνιστές του, συμπεριλαμβανομένων των Kevin McKidd και Kim Raver, μοιράστηκαν τις όμορφες αναμνήσεις τους από τον Daneκαι έστειλαν αγάπη στην οικογένειά του με αναρτήσεις τους στο Instagram.

Με πληροφορίες του People