Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός του «Grey’s Anatomy», Eric Dane νικημένος από την νόσο ALS.

Ο Eric Dane, γνωστός από τις επιτυχημένες σειρές Euphoria και Grey’s Anatomy, πέθανε σε ηλικία 53 ετών, λιγότερο από έναν χρόνο αφότου αποκάλυψε δημόσια ότι είχε διαγνωστεί με αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS), την νόσο από την οποία έπασχε και ο Stephen Hawking,

Ο Dane πέθανε το απόγευμα της Πέμπτης (19/2), όπως ανακοίνωσαν οι εκπρόσωποί του με σχετική δήλωση. Τον Απρίλιο είχε γνωστοποιήσει ότι έπασχε από αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS), την πιο συχνή μορφή νόσου του κινητικού νευρώνα.

«Πέρασε τις τελευταίες του ημέρες περιτριγυρισμένος από αγαπημένους φίλους, την αφοσιωμένη σύζυγό του, την ηθοποιό Ρεμπέκα Γκέιχαρτ, και τις δύο όμορφες κόρες τους, Μπίλι και Τζόρτζια, που ήταν το κέντρο του κόσμου του», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Καθ’ όλη τη διάρκεια της μάχης του με την ALS, ο Έρικ αποφάσισε να κάνει τη διαφορά για όσους αντιμετωπίζουν την ίδια δοκιμασία. Θα μας λείψει βαθιά και θα τον θυμόμαστε πάντα με αγάπη. Ο Έρικ λάτρευε τους θαυμαστές του και ήταν αιώνια ευγνώμων για την αγάπη και τη στήριξη που έλαβε. Η οικογένεια ζητά ιδιωτικότητα σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή».

Ποιος ήταν ο Eric Dane

Ο Έρικ Ντέιν γεννήθηκε στο Σαν Φρανσίσκο το 1972. Σε ηλικία επτά ετών έχασε τον πατέρα του, ο οποίος αυτοκτόνησε με πυροβολισμό. «Δεν είχα συνειδητοποιήσει πόσο ενήμερος ήμουν τότε, μέχρι που απέκτησα τα δικά μου παιδιά… Πρέπει να ήταν καταστροφικό στα επτά μου», είχε δηλώσει σε συνέντευξή του.

Εγκατέλειψε το σχολείο έναν μήνα πριν από την αποφοίτηση για να παρακολουθήσει μαθήματα υποκριτικής στο Λος Άντζελες και έκανε το τηλεοπτικό του ντεμπούτο το 1991 σε επεισόδιο της σειράς Saved by the Bell. Ακολούθησαν ρόλοι στις σειρές The Wonder Years, Married… with Children, Charmed, Roseanne και στο ιατρικό δράμα Gideon’s Crossing, πριν ενταχθεί στο καστ του Grey’s Anatomy, όπου εμφανίστηκε σε 135 επεισόδια από το 2006 έως το 2012.

Στη συνέχεια συμμετείχε σε κινηματογραφικές παραγωγές όπως X-Men: The Last Stand, Marley & Me, Valentine’s Day, Burlesque και Bad Boys: Ride or Die. Πρωταγωνίστησε επίσης και ήταν παραγωγός για πέντε σεζόν της σειράς The Last Ship, όπου υποδυόταν τον κυβερνήτη ενός πολεμικού πλοίου του αμερικανικού ναυτικού που αναζητά θεραπεία για μια παγκόσμια πανδημία.

Τον Ιανουάριο επρόκειτο να τιμηθεί από το ALS Network για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη νόσο, ωστόσο ακύρωσε την παρουσία του την τελευταία στιγμή, καθώς «δεν ήταν αρκετά καλά για να παρευρεθεί», στέλνοντας προηχογραφημένο μήνυμα.

Η ALS είναι η πιο κοινή μορφή νόσου του κινητικού νευρώνα, γι’ αυτό και οι όροι συχνά χρησιμοποιούνται εναλλακτικά. Πρόκειται για εκφυλιστική, ανίατη νόσο που οδηγεί σταδιακά σε απώλεια της κίνησης των άκρων, της ομιλίας, της κατάποσης και τελικά της δυνατότητας αυτόνομης αναπνοής.

Δεν υπάρχει θεραπεία· το προσδόκιμο ζωής μετά τη διάγνωση είναι κατά μέσο όρο 27 μήνες, αν και ορισμένοι ασθενείς ζουν για δεκαετίες, όπως ο Stephen Hawking, ο οποίος διαγνώστηκε με βραδέως εξελισσόμενη μορφή της νόσου στα 21 του και έζησε έως τα 76.