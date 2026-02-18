Ο ηθοποιός, που πέθανε ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, είχε πρωταγωνίστησε επίσης στο Manhunter αλλά και στο Heat δίπλα στους Αλ Πατσίνο, Ρόμπερτ ντε Νίρο και Βαλ Κίλμερ.

Πέθανε σε ηλικία 74 ετών, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Tom Noonan

Ο Noonan, που είχε αποκτήσει το προσωνύμιο ο «τέλειος κακός», πέθανε ήσυχα την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, όπως επιβεβαίωσε την τετάρτη η συμπρωταγωνίστριά του Κάρεν Σίλας.

Ο Noonan έγινε ευρέως γνωστός για τον ρόλο του ως Cain / RoboCain στο σίκουελ του Robocop της δεκαετίας του 1990 και ως Francis Dollarhyde στο Manhunter.

«Ο αγαπητός μου φίλος και συμπρωταγωνιστής μου, ο Tom Noonan, έφυγε ήσυχα την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου του 2026.Η συνεργασία μαζί του στο πρωτότυπο έργο του εκτός Μπρόντγουεϊ, «What Happened Was…», στο Θέατρο Paradise Factory στις αρχές της δεκαετίας του '90, ήταν ένα σημαντικό σημείο για μένα και την καριέρα μου, που εξακολουθεί να αντηχεί σε όλη μου τη ζωή και την εργασία μου ως ηθοποιός. Δεν ήξερα όταν το γυρίζαμε ως ταινία ένα χρόνο αργότερα, ότι θα δημιουργούσαμε μια από τις πιο εμβληματικές ανεξάρτητες ταινίες του 1990 στον αμερικανικό κινηματογράφο. Τι προνόμιο και τρελή διασκέδαση ήταν να συνεργάζομαι με αυτόν τον άνθρωπο και να τον αποκαλώ φίλο μου μέχρι το τέλος... εύχομαι η κληρονομιά του να συνεχίσει να λάμπει» έγραψε σε ανάρτησή της η Σίλας.

Ο Tom Noonan ξεκίνησε την καριέρα του το 1980 εξασφαλίζοντας αρκετούς μικρούς ρόλους σε ταινίες όπως το Heaven's Gate. Ο ρόλος που τον ανέδειξε ήρθε το 1986 με το Manhunter πριν πρωταγωνιστήσει ως το Τέρας του Φρανκενστάιν στο The Monster Squad.

Συμμετείχε επίσης στο The House of the Devil, το Heat με τον Ρόμπερ ντε Νίρο, τον Αλ Πατσίνο ακι τον Βαλ Κίλμερ, και το Last Action Hero ενώ είχε συχνές συμμετοχές σε σειρές όπως τα X-Files και το CSI.

Εμβληματική ήταν και η ερμηνεία του ως Cain, αρχηγός του καρτέλ ναρκωτικών Nuke, στην ταινία RoboCop 2, τη συνέχεια της ταινίας του 1987. Ακολούθησαν δύο άλλα σίκουελ το 1990 και το 1993, αλλά και οι δύο έλαβαν ανάμεικτες κριτικές και σε καμία από αυτές δεν συμμετείχαν οι αρχικοί σεναριογράφοι ή σκηνοθέτες.