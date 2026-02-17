Η Αθηνά Οικονομάκου απάντησε για τις κακοποιητικές σχέσεις και την γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα.

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», παραχώρησε η Αθηνά Οικονομάκου, όπου και απάντησε αναφορικά με την πρόσφατη δήλωσή της για τις κακοποιητικές σχέσεις, αλλά και τον επικείμενο γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα.

Ειδικότερα, η ηθοποιός, βρέθηκε στο bazaar της εταιρείας ρούχων που διατηρεί μαζί με τη Μαίρη Συνατσάκη και με χαμόγελο απάντησε στις σχετικές ερωτήσεις του δημοσιογράφου.

Όσον αφορά την πρόσφατη δήλωσή της σχετικά με τις κακοποιητικές σχέσεις, η Αθηνά Οικονομάκου, τόνισε: «Ποιος δεν έχει περάσει από κακοποιητική σχέση; Εγώ ελάχιστους ανθρώπους και μετρημένους στα δάχτυλα του ενός χεριού θα σου πω ότι γνωρίζω, που δεν έχουν περάσει από τέτοιου είδους σχέσεις. Οπότε θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ συνηθισμένο φαινόμενο».

Και συνέχισε: «Το θέμα είναι πώς εισπράττεις όλη αυτή την πληροφορία, πώς την διαχειρίζεσαι και πώς προχωράς παρακάτω. Αυτό μπορεί να σε αλλάξει, να σε κλείσει σαν άνθρωπο και να σε κάνει πιο κυνικό, ώστε να προστατεύσεις τον εαυτό σου και να μην αισθάνεσαι τίποτα… για να μη πληγωθείς. Μπορεί να σε κάνει και να αποφασίσεις να αλλάξεις και να πεις «εγώ αυτός είμαι» και θα προσπαθήσω να βρω ανθρώπους που εκπέμπουν στο ίδιο μήκος κύματος, ώστε να μη χρειαστεί να με προστατεύω».

Σε ό,τι αφορά το γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα, η ίδια, δεν έκρυψε την ενόχλησή της, ωστόσο, αποκάλυψε πως όλα θα γίνουν όταν έρθει η ώρα: «Ο Μπρούνο είναι εδώ και είναι πάντα δίπλα μου σε όλα. Έχω κουραστεί να με ρωτάνε για το γάμο μου, όπως έχετε κουραστεί κι εσείς να με ρωτάτε, νομίζω. Δηλαδή τώρα εσύ νομίζω το σκέφτεσαι ότι «άντε πάλι τώρα τι θα της πω». Όλα θα γίνουν. Δεν θα πω τίποτα παραπάνω οπότε δεν υπάρχει λόγος για περαιτέρω ερωτήσεις. Δεν θέλω δημοσιογραφική κάλυψη, δεν καταλαβαίνω και κάποιον που μπορεί να θέλει…».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgh3wdchen4h?integrationId=40599y14juihe6ly}