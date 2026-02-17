Ελεγχόμενη υπερχείλιση φράγματος, λόγω της κακοκαιρίας.

Ήχησε το 112 στην Αιτωλοακαρνανία λόγω της κακοκαιρίας και οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις μετακινήσεις στις παραποτάμιες περιοχές του Αχελώου.

Το 112 ενεργοποιήθηκε λόγω «ελεγχόμενης υπερχείλισης» του φράγματος του Στράτου, στο Καστράκι Αιτωλοακαρνανίας.

Οι πολίτες έλαβαν στα κινητά τους μήνυμα που ανέφερε:

«Λόγω ελεγχόμενης υπερχείλισης του φράγματος του Στράτου στο Καστράκι Αιτωλοακαρνανίας, αποφύγετε τις μετακινήσεις σε όλες τις παραποτάμιες περιοχές του Αχελώου. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Προγραμματισμένη απελευθέρωση νερού από φράγματα

Νωρίτερα, η περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας γνωστοποίησε ότι ενημερώθηκε από τη ΔΕΗ για προγραμματισμένη απελευθέρωση μεγάλων ποσοτήτων νερού από φράγματα του Αχελώου, στο πλαίσιο της διαχείρισης των υδάτινων αποθεμάτων.

Η ανακοίνωσε ανέφερε πως η αυξημένη παροχή νερού ενδέχεται να προκαλέσει:

Άνοδο της στάθμης του ποταμού σε σύντομο χρονικό διάστημα

Ισχυρά ρεύματα και αυξημένη ροή

Τοπικές πλημμυρικές επιβαρύνσεις σε χαμηλές και παραποτάμιες περιοχές

Κινδύνους για αγροτικές δραστηριότητες, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και υποδομές κοντά στην κοίτη

Συστάσεις προς τους πολίτες

Για λόγους πρόληψης και ασφάλειας, συνιστούμε:

- Αποφυγή προσέγγισης της κοίτης του ποταμού και των παραποτάμιων περιοχών κατά το χρονικό διάστημα της απελευθέρωσης των υδάτων.

- Απομάκρυνση μηχανημάτων, οχημάτων, αγροτικού εξοπλισμού και ζώων από χαμηλά σημεία κοντά στο ποτάμι.

- Ιδιαίτερη προσοχή από αλιείς, περιπατητές και αθλούμενους που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

- Ενημέρωση ηλικιωμένων και ευάλωτων πολιτών που διαμένουν κοντά σε παραποτάμιες ζώνες.

- Συνεχή παρακολούθηση των επίσημων ανακοινώσεων της περιφέρειας και των αρμόδιων αρχών.

