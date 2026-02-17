«Αυτοψία» με τον Αντώνη Σρόιτερ, την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026, στις 23:30.

Η «Αυτοψία» ανοίγει την πύλη των Φυλακών της Χαλκίδας, του μοναδικού Σωφρονιστικού Καταστήματος στην Ελλάδα με καταδικασθέντες για οικονομικά εγκλήματα.

Ο Αντώνης Σρόιτερ συναντά ανθρώπους που ενώ είχαν μόρφωση, κοινωνική καταξίωση, σπουδαία καριέρα… εξαπάτησαν, έκλεψαν, καταστράφηκαν και κατέληξαν στην φυλακή.

Με την κάμερα της εκπομπής, καταγράφει τις ιστορίες του Κωνσταντίνου, που «άρπαξε» 9 εκατομμύρια ευρώ από το Δημόσιο, του Γιάννη, που «εφηύρε» την κομπίνα με τις ενοικιάσεις σπιτιών τα οποία ανήκουν σε άλλους, του Γιώργου, που έκανε πλαστογραφίες και αγοραπωλησίες ακινήτων, αλλά και του Κώστα, που τα δανεικά ήταν αγύριστα.

Η ζωή από την «χλιδή» στην φυλακή. Η εργασία από το γραφείο στο υφαντουργείο. Και η πιλοτική εφαρμογή του συστήματος τηλεδίκης.

{https://www.youtube.com/watch?v=NlCaoRBPirM}