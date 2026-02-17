Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία, η ανακύκλωση αλουμινίου και χαλκού απαιτεί σημαντικά χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας σε σύγκριση με την παραγωγή πρωτογενούς μετάλλου.

Στο επίκεντρο των εξελίξεων γύρω από τη διασφάλιση κρίσιμων πρώτων υλών στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται το ζήτημα της αυξανόμενης διαρροής σκραπ αλουμινίου και χαλκού προς τρίτες χώρες. Τα δύο μέταλλα συγκαταλέγονται στις κρίσιμες και στρατηγικές πρώτες ύλες για κλάδους όπως η ηλεκτροκίνηση, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι ψηφιακές τεχνολογίες, οι υποδομές και η αμυντική βιομηχανία.

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η εξασφάλιση αξιόπιστης πρόσβασης σε κρίσιμες πρώτες ύλες αποτελεί βασικό στόχο πολιτικής. Στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής της 12ης Φεβρουαρίου 2026, οι ηγέτες της ΕΕ αναφέρθηκαν στη σημασία της διαφοροποίησης των πηγών εφοδιασμού και στη βελτίωση της αξιοποίησης των δευτερογενών πρώτων υλών, όπως το σκραπ, στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας.

Η Elvalhalcor, βιομηχανικός παραγωγός προϊόντων αλουμινίου και χαλκού με έντονη εξαγωγική δραστηριότητα, συμμετέχει στις ευρωπαϊκές και εθνικές διεργασίες που αφορούν το ζήτημα της διαχείρισης και της διάθεσης σκραπ. Η εταιρεία έχει επισημάνει τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η αυξημένη εξαγωγή δευτερογενών πρώτων υλών εκτός ΕΕ στη λειτουργία της ευρωπαϊκής μεταποίησης.

Ο τομέας έλασης αλουμινίου της εταιρείας, Elval, συνέβαλε στη διαμόρφωση του κειμένου θέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αλουμινίου, που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 2026 και απευθύνεται στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, ζητώντας τη λήψη εμπορικών μέτρων για τον περιορισμό των εξαγωγών σκραπ αλουμινίου εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, συμμετείχε στη σχετική διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και απευθύνθηκε στις ελληνικές αρχές μέσω της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου.

Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία, η ανακύκλωση αλουμινίου και χαλκού απαιτεί σημαντικά χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας σε σύγκριση με την παραγωγή πρωτογενούς μετάλλου. Την ίδια στιγμή, καταγράφεται αύξηση των εξαγωγών ευρωπαϊκού σκραπ προς τρίτες αγορές, μεταξύ των οποίων και οι Ηνωμένες Πολιτείες, γεγονός που συνδέεται και με εμπορικά μέτρα όπως ο δασμός του άρθρου 232. Εκτιμήσεις αναφέρουν ότι, ελλείψει πρόσθετων παρεμβάσεων, οι σχετικές ροές ενδέχεται να αυξηθούν περαιτέρω έως το 2030.

Ανάλογες ενέργειες έχουν πραγματοποιηθεί και στον τομέα του χαλκού. Η Halcor, ο τομέας διέλασης χαλκού και κραμάτων της Elvalhalcor, συμμετείχε στον συντονισμό ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα χαλκού, με στόχο τη σύνταξη κειμένου θέσεων σχετικά με τη διαχείριση και τις εξαγωγές σκραπ χαλκού. Το κείμενο υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κοινοποιήθηκε στις ελληνικές αρχές.

Στο Σχέδιο Δράσης RESource EU, που δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο του 2025, περιλαμβάνεται αναφορά στη δυνατότητα εξέτασης εμπορικών μέτρων για το σκραπ χαλκού. Στο ίδιο πλαίσιο, στις αρχές του 2026, η European Metals αποφάσισε τη συγκρότηση υποεπιτροπής με αντικείμενο το σκραπ χαλκού και τη σύνταξη επικαιροποιημένου κειμένου θέσεων.

Ο κλάδος μεταποίησης αλουμινίου και χαλκού στην Ελλάδα αποτελεί μέρος των εξαγωγικών δραστηριοτήτων της χώρας, με προϊόντα που κατευθύνονται σε διεθνείς αγορές. Η Elvalhalcor είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός σωλήνων χαλκού στην περιοχή ΕΜΕΑ και η δεύτερη μεγαλύτερη βιομηχανία έλασης αλουμινίου στην Ευρώπη ως προς τη δυναμικότητα θερμής έλασης. Το 2024, οι εξαγωγές της αντιστοιχούσαν στο 71% της αξίας των ελληνικών εξαγωγών πολύτιμων και μη σιδηρούχων μετάλλων.

Σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ για το 2024, η συνολική επίδραση της Elvalhalcor στην ελληνική οικονομία εκτιμάται σε 1,04 δισ. ευρώ, με συνεισφορά 388 εκατ. ευρώ στα δημόσια έσοδα και υποστήριξη περίπου 18.000 θέσεων εργασίας, άμεσα και έμμεσα. Η διαθεσιμότητα σκραπ αλουμινίου και χαλκού συνδέεται με τη λειτουργία των παραγωγικών μονάδων και τη δραστηριότητα του κλάδου.