Ένα πιθανό mega–deal που θα μπορούσε να ανατρέψει τις ισορροπίες δεκαετιών στην ευρωπαϊκή αγορά μετάλλων βρίσκεται υπό αξιολόγηση, καθώς η Metlen έχει καταθέσει μη δεσμευτική προσφορά για την εξαγορά της Auminium Dunkerque, του τρίτου μεγαλύτερου χυτηρίου της Ευρώπης .

Σύμφωνα με την Morgan Stanley η Aluminium Dunkerque δεν αποτελεί ένα ακόμη εργοστάσιο, αλλά ένα από τα πιο αποδοτικά χυτήρια της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, με ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 285 χιλ. τόνους, EBITDA 300 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 150 εκατ. ευρώ για το 2024. Η Morgan Stanley εκτιμά την αξία της μεταξύ 1,2 και 1,8 δισ. ευρώ, με βάση πολλαπλασιαστή 4–6 φορές το EBITDA .

Σε περίπτωση ολοκλήρωσης της εξαγοράς, η Metlen θα εκτόξευε τη συνολική της δυναμικότητα πρωτογενούς τήξης από 190 χιλ. σε 475 χιλ. τόνους, ενώ τα EBITDA του τομέα Metas θα μπορούσαν να διπλασιαστούν – από περίπου 300 σε περίπου 600 εκατ. ευρώ σε pro forma επίπεδο . Παράλληλα, η ενεργειακή ασφάλεια του asset, με μακροχρόνια συμβόλαια κάλυψης έως και 70% των αναγκών του, ενισχύει τη στρατηγική του αξία.

Παρά το υψηλό χρηματοδοτικό κόστος μιας τέτοιας συμφωνίας, η τράπεζα σημειώνει ότι τα έσοδα άνω του 1 δισ. ευρώ από rotation έργων ΑΠΕ έως το 2026, αλλά και η πιθανότητα εισόδου συνεταίρου στο επίπεδο του asset, λειτουργούν εξισορροπητικά. Η Morgan Stanley διατηρεί σύσταση Overweight και τιμή-στόχο 66 ευρώ για τη μετοχή της Metlen, επισημαίνοντας πως ένα τέτοιο deal θα μπορούσε να αποτελέσει καθοριστική κίνηση για την εταιρεία τα επόμενα χρόνια .