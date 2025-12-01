Σημαντική και η υπεύθυνη συμπεριφορά των καταναλωτών για να αναχαιτιστεί το πρόβλημα της λειψυδρίας, λέει το Μαξίμου.

Πριν από την κήρυξη της Αττικής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας, η κυβέρνηση έσπευδε να ξεκαθαρίσει ότι αυτό δεν αφορά μέτρα για τους καταναλωτές. Όμως, τις τελευταίες ημέρες αλλάζει το αφήγημα, αφού σταδιακά γίνεται ξανά στροφή προς την… ατομική ευθύνη.

Μετά την «υπεύθυνη στάση από όλους» και τη «συνειδητή αξιοποίηση» των υδάτινων πόρων στην οποία αναφέρθηκε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τώρα παίρνει τη σκυτάλη το Μέγαρο Μαξίμου. «Κρίσιμη θα είναι και η ανταπόκριση των πολιτών, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα αλόγιστης ή υπερβολικής κατανάλωσης νερού», λένε κυβερνητικές πηγές.

Στο ίδιο πλαίσιο, παραπέμπουν σε παραδείγματα από το εξωτερικό, τα οποία δείχνουν «πόσο σημαντική είναι τόσο η ταχεία αντίδραση της πολιτείας όσο και η υπεύθυνη συμπεριφορά των καταναλωτών, προκειμένου να αναχαιτιστεί το πρόβλημα», ρίχνοντας το μπαλάκι της ευθύνης στους πολίτες, ενώ τρέχει για έργα ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που ήταν προβλέψιμο και αναμενόμενο.

Η Αττική είναι αντιμέτωπη με σοβαρότατη κρίση, καθώς η στάθμη των υδάτων στους δύο κύριους ταμιευτήρες που την υδροδοτούν, τον Μόρνο και την Υλίκη, έχει πλέον υποχωρήσει σε χαμηλό δεκαετίας, επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές και παραπέμπουν σε στοιχεία από νεότερες μετρήσεις.

Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, ο Μόρνος έχει χάσει περισσότερο από το 40% των αποθεμάτων του σε διάστημα δύο ετών, με αποτέλεσμα η επιφάνεια της λίμνης να μειωθεί σχεδόν στο μισό. Στην Υλίκη, η ποσότητα του νερού μειώθηκε κατά 40% μόλις τον τελευταίο χρόνο, γεγονός που καταδεικνύει πόσο ραγδαία είναι η επιδείνωση της υδρολογικής κατάστασης, αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

«Με αυτά τα δεδομένα, η κυβέρνηση έχει ήδη δρομολογήσει την ενεργοποίηση καθεστώτος έκτακτης ανάγκης όσον αφορά στην κατανάλωση του νερού στο λεκανοπέδιο, ώστε να επιταχυνθούν σημαντικά έργα και να διασφαλιστεί τουλάχιστον για τα επόμενα 30 χρόνια η κάλυψη των αναγκών της Αττικής, όπου κατοικεί σχεδόν ο μισός πληθυσμός της χώρας», λένε από το Μαξίμου.

Κεντρικός πυλώνας του σχεδιασμού είναι το έργο «Εύρυτος», που προβλέπει την αξιοποίηση νερού που περισσεύει από περιοχές με πολλές βροχοπτώσεις - από τη λίμνη Κρεμαστών, στην οποία καταλήγουν επίσης οι ποταμοί Κρικελιώτης και Καρπενησιώτης - ενώ έχουν σχεδιαστεί και πολλά μικρότερα έργα.

Παράλληλα, αναφέρουν από την κυβέρνηση, η ΕΥΔΑΠ αναπτύσσει σημαντικό επενδυτικό σχέδιο ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ στοχεύοντας στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται επενδύσεις σε «έξυπνα» δίκτυα, με συστήματα τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών, καθώς και σε έργα επαναχρησιμοποίησης νερού.

Η Κύπρος και η Τεχεράνη

Από την κυβέρνηση επικαλούνται ειδικούς και στελέχη της ΕΥΔΑΠ με γνώση της υπόθεσης που τονίζουν ότι η Αθήνα διανύει περίοδο έμμονης ξηρασίας, η οποία μπορεί να συγκριθεί μόνο με την περίοδο 1988-1994.

Χαρακτηρίζουν πολύπλοκο το σημερινό πρόβλημα, αναφέροντας ότι συνδέεται άρρηκτα με την κλιματική κρίση, καθώς πλέον έχουμε λιγότερες ημέρες βροχής ανά έτος σε ολόκληρη τη λεκάνη της Μεσογείου, ενώ η συγκέντρωση χιονιού στα βουνά, που «τρέφει» όλα τα πολύτιμα ρυάκια, έχει επίσης μειωθεί αισθητά. Αυτό σημαίνει ότι έχει συρρικνωθεί η φυσική εισροή υδάτων στους ταμιευτήρες, που αναπλήρωνε τα αποθέματά τους, συμπληρώνουν.

Οι τελευταίες ισχυρές βροχοπτώσεις δεν άλλαξαν τη μεγάλη εικόνα, καθώς στις περιπτώσεις των καταιγίδων το μεγαλύτερο μέρος του νερού καταλήγει στη θάλασσα, επισημαίνουν.

Από το Μαξίμου επικαλούνται και δύο παραδείγματα, της Κύπρου και του Ιράν. Το 2008 η Κύπρος αναγκάστηκε να μεταφέρει περίπου 8 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού με δεξαμενόπλοια από την Ελλάδα. Σήμερα, έχοντας την εμπειρία του παρελθόντος, είναι περισσότερο θωρακισμένη, με εγκαταστάσεις νέων μονάδων αφαλάτωσης και αυστηρότερα μέτρα εξοικονόμησης νερού, κάτι που προς το παρόν στην Ελλάδα δεν προβλέπεται, αναφέρουν και σημειώνουν ότι η νότια Γαλλία, η Ισπανία και η Ιταλία αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα και βρίσκουν λύσεις αντίστοιχες με την Ελλάδα, βάζοντας περιοχές τους σε συναγερμό νερού.

Τέλος, σε ό,τι αφορά στο Ιράν, επισημαίνουν πως η καθυστερημένη αντίδραση σε ιδιαίτερα σοβαρή κρίση έλλειψης νερού έχει ως αποτέλεσμα να εξετάζονται σήμερα ακραίες λύσεις, όπως η επιβολή δελτίου στο νερό ή ακόμη και, στο έσχατο σημείο, να εγκαταλείψουν οι κάτοικοι την πρωτεύουσα Τεχεράνη.