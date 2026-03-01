Πώς ήταν σίγουρος ο αν. υπουργός Μεταφορών;

Για δολιοφθορά στη σιδηροδρομική γραμμή λίγο πριν το Πλατύ από κάποιους «που ήθελαν νεκρούς δυο μέρες πριν τις συγκεντρώσεις για τα Τέμπη» είχε μιλήσει την Πέμπτη ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Δήλωσε μάλιστα «σίγουρος» γι΄ αυτά που λέει.

Πέρασαν ήδη τρεις μέρες και κανείς δεν επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς του.

Αλήθεια αν υπήρξε σαμποτάζ από κάποιους που ήθελαν νεκρούς δεν θα έπρεπε να κινητοποιηθούν όλες οι υπηρεσίες με πρώτη την ΕΛΑΣ;

Δεν θα έπρεπε να παρέμβει η δικαιοσύνη; Και να καλέσει τον αν. υπουργό να δώσει τα στοιχεία που έχει για όσα τόσο σοβαρά «με σιγουριά» δήλωσε;

Δεν θα το έκαναν θέμα τα κανάλια και οι δημοσιογράφοι;

Η στήλη δεν γνωρίζει τι πραγματικά έγινε, προφανώς θα το δείξουν οι έρευνες.

Αν όμως δεν ήταν δολιοφθορά θα είναι σίγουρα προβοκάτσια από τον αναπληρωτή υπουργό. Που εκθέτει και τον ίδιο και την κυβέρνηση και τις δικαστικές αρχές...

Ε.Σ.