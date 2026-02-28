Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η ΕΛΑΣ εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά την συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου στο κέντρο της Αθήνας για τη συμπλήρωση 3 ετών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στη συγκέντρωση συμμετείχαν περίπου 40.000 πολίτες, ενώ μετά την ολοκλήρωση των ομιλιών μικρή ομάδα ατόμων, επιτέθηκε με αντικείμενα κατά αστυνομικών δυνάμεων.

Συνολικά οι αστυνομικοί τόσο πριν όσο και κατά την διάρκεια, αλλά και μετά το τέλος της συγκέντρωσης προέβησαν σε 200 προσαγωγές, εκ των οποίων οι 19 μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Παράλληλα, σε ελέγχους που έγιναν στην Πλατεία Κλαυθμώνος, στην οδό Ερμού και στην οδό Χαβρίου βρέθηκαν σακίδια με μολότοφ, κροτίδες, αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί-εμπρηστικοί μηχανισμοί, γάντια, κουκούλες και μπουκάλι με βενζίνη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Σήμερα, Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συγκέντρωση για τη συμπλήρωση -3- ετών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη στο κέντρο της Αθήνας με εκτιμώμενη συμμετοχή περίπου -40.000- πολιτών.

Μετά το πέρας των ομιλιών, ομάδα περίπου 50 ατόμων, που παρείσφρησε στη συγκέντρωση, ευρισκόμενοι στην Πλατεία Συντάγματος, αφού κάλυψαν τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με κουκούλες και μάσκες και εκμεταλλευόμενοι τη σταδιακή αποχώρηση των πολιτών, κινήθηκαν τρέχοντας προς τη Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας και έπειτα προς τα Προπύλαια, ρίπτοντας ταυτόχρονα πέτρες και άλλα αντικείμενα προς τις αστυνομικές δυνάμεις.

Στο πλαίσιο σύγχρονου και ευέλικτου επιχειρησιακού σχεδίου που εκπονήθηκε με στόχο τη διασφάλιση συνθηκών προστασίας των εκδηλώσεων, οι αστυνομικοί φροντίζοντας παράλληλα για την ασφαλή απομάκρυνση των πολιτών, προχώρησαν στη χρήση ενδεδειγμένων μέσων για την αποτροπή έντασης-επίθεσης που θα έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια του πλήθους που διαδήλωνε ειρηνικά.

Συνολικά τόσο σε προληπτικό επίπεδο, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το πέρας των συγκεντρώσεων, οι αστυνομικές δυνάμεις προέβησαν σε -200- προσαγωγές εκ των οποίων, συνελήφθησαν -19- άτομα για -κατά περίπτωση- παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, καθώς και για βία κατά υπαλλήλων και απείθεια.

Ενδεικτικά, στη κατοχή συλληφθέντων βρέθηκαν -κατά περίπτωση- και κατασχέθηκαν αεροβόλο πιστόλι, καπνογόνο, -3- βεγγαλικά, σπρέι πιπεριού, -3- πλαστικά μπουκάλια με πέτρες και σφυρί θραύσης κρυστάλλων.

Επιπλέον σε ελέγχους στην Πλατεία Κλαυθμώνος, στην οδό Ερμού και στην οδό Χαβρίου βρέθηκαν σακίδιο με -12- μολότοφ, -4- κροτίδες, -7- αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί-εμπρηστικοί μηχανισμοί, γάντια, κουκούλες και μπουκάλι με βενζίνη.

Τέλος περί την 15:50 ώρα και αφού είχε αποχωρήσει ο μεγαλύτερος όγκος των διαδηλωτών, στο πλαίσιο απόδοσης της κυκλοφορίας της Λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας για την εξυπηρέτηση όλων των χρηστών της οδού, άτομα που παρακώλυαν την κυκλοφορία, απομακρύνθηκαν από τις αστυνομικές δυνάμεις».