Η Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδος έχει βγάλει ανακοίνωση και καταδικάζει τους σωματικούς ελέγχους.

Με επεισόδια, προσαγωγές και συλλήψεις ολοκληρώθηκε η μεγάλη πορεία για τα τρία χρόνια των Τεμπών στο κέντρο της Αθήνας.

Η Αναστασία Γιάμαλη διέκοψε τη ροή της εκπομπής της στο MEGA για να προβληθεί το αμοντάριστο απόσπασμα από την επίθεση με κροτίδα που δέχτηκε οπερατέρ.

«Είναι άκοπα τα πλάνα που βλέπουμε. Αυτή εδώ είναι η στιγμή που πετάνε μια κρότου λάμψης σε δημοσιογράφους, κυρίες και κύριοι. Αυτό θέλω να το κρατήσω και να το επισημάνω γιατί εδώ δεν έχουμε μόνο μία κανονικοποιημένη προσέγγιση που δεν συνάδει με τον τρόπο που πρέπει να λειτουργεί μια αστυνομία σε μια μαζική κινητοποίηση. Έχουμε και επίθεση ευθεία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία βρίσκονται εκεί για να καταγράφουν», είπε η Αναστασία Γιάμαλλη.

«Η Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδος έχει βγάλει ανακοίνωση και καταδικάζει τους σωματικούς ελέγχους και τις επιθέσεις που δέχθηκαν συνάδελφοι μας, φωτορεπόρτερ. Όπως και το ότι τους έψαξαν τις τσάντες με τις κάμερες», πρόσθεσε στη συνέχεια.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgqnxjl73w8p?integrationId=40599y14juihe6ly}