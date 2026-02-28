Τρία χρόνια μετά, σύσσωμη η Ελλάδα παραμένει το ίδιο «παγωμένη». Πλέον το βλέμμα όλων στρέφεται στη Δικαιοσύνη καθώς στις 23 Μαρτίου ξεκινάει η δίκη των Τεμπών.

Ολοκληρώθηκε το μεγαλειώδες συλλαλητήριο στο Σύνταγμα για τα Τέμπη, το οποίο ήταν ειρηνικό. Μετά το συλλαλητήριο σημειώθηκαν περιορισμένα επεισόδια.

Τα εργατικά Σωματεία καλούν αύριο σε νέο συλλαλητήριο στις 11 το πρωί στο πάρκο Ελευθερίας, για να κατευθυνθούν προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία.

Επεισόδια σημειώθηκαν στην πλατεία Συντάγματος, στο κέντρο της Αθήνας, μετά την ολοκλήρωση του μαζικού συλλαλητηρίου για τη συμπλήρωση τριών χρόνων από την τραγωδία των Τεμπών. Τα επεισόδια ξεκίνησαν από ομάδες ατόμων μετά την ολοκλήρωση του ειρηνικού συλλαλητηρίου, στο οποίο συμμετείχαν χιλιάδες άνθρωποι.

Τρία χρόνια μετά, σύσσωμη η Ελλάδα παραμένει το ίδιο «παγωμένη». Πλέον το βλέμμα όλων στρέφεται στη Δικαιοσύνη καθώς στις 23 Μαρτίου ξεκινάει η δίκη των Τεμπών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgqmu4gobza9?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgqmrspszuzl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Μικρής έκτασης επεισόδια σημειώθηκαν στην πλατεία Συντάγματος μεταξύ κουκουλοφόρων και αστυνομικών μετά την λήξη της συγκέντρωσης για τα τρία χρόνια από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Ειδικότερα, μια ομάδα αγνώστων επιτέθηκε στις αστυνομικές δυνάμεις μπροστά από το μνημείο του άγνωστου Στρατιώτη πετώντας τους μπουκάλια και άλλα αντικείμενα. Οι αστυνομικοί απάντησαν κάνοντας ρίψη χειροβομβίδων κρότου λάμψης ενώ προχώρησαν σε συλλήψεις.

Νωρίτερα πριν τα επεισόδια, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 149 προσαγωγές ατόμων εκ των οποίων οι 9 μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Στην κατοχή των συλληφθέντων εντοπίστηκαν καπνογόνα και ναυτική χειροβομβίδα ενώ στη συμβολή των οδών Ακαδημίας και Ιπποκράτους συνελήφθη άντρας που είχε πάνω του αεροβόλο όπλο. Παράλληλα σε στοά στην οδό Ερμού εντοπίστηκε σακούλα με 7-8 μπουκάλια βενζίνης για κατασκευή μολότοφ ενώ στην κάτω πλευρά της Πλατείας Κλαυθμώνος βρέθηκε μια σακούλα με βόμβες μολότοφ.

Συλλαλητήρια για την τραγωδία των Τεμπών σε όλη τη χώρα

Τρία χρόνια συμπληρώθηκαν από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη και η μνήμη των 57 που έχασαν τη ζωή τους, τιμήθηκε σήμερα στα Χανιά και στο Ρέθυμνο με συλλαλητήρια στο κέντρο των πόλεων και πορεία στους κεντρικούς δρόμους.

Στις πορείες πρωτοστάτησαν νέα παιδιά, μαθητές και φοιτητές. Δίπλα τους χιλιάδες απλούς ανθρώπους, εκπρόσωποι συνδικάτων, συλλόγων, φορέων και συλλογικοτήτων που διατράνωσαν το αίτημα τους για δικαιοσύνη ζητώντας από όλους να μη σβηστεί από τη συλλογική μνήμη το έγκλημα, όπως το χαρακτήρισαν, των Τέμπων.

Εργατικό Κέντρο Χανίων, εκπαιδευτικοί, δικηγόροι και μηχανικοί, αυτοδιοικητικοί και πανεπιστημιακοί, συμμετείχαν στο συλλαλητήριο και την πορεία στα Χανιά η οποία ξεκίνησε από την κεντρική δημοτική αγορά και κατέληξε στην αντιπεριφέρεια Χανίων. Πολίτες όλων των ηλικιών τραγούδησαν και φώναξαν συνθήματα εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους στις οικογένειες των θυμάτων σε μία ημέρα θλίψης όπως τόνισαν οι ομιλητές αλλά και μέρας αιτημάτων που αφορούν την ασφάλεια των μεταφορών, την προστασία των ανθρώπινων ζωών και την τήρηση όλων των κανόνων ελέγχων και την προστασία των εργαζομένων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgqlif0ao4a9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Οι δικηγόροι των Χανίων μέσω του συλλόγου τους κάνουν λόγο για ανάγκη δικαιοσύνης με πλήρη διαφάνεια, και απόδοση ευθυνών σε κάθε υπαίτιο, ενώ από την πλευρά τους συνταξιούχοι του νομού, επιμένουν σε συλλογικούς αγώνες που να αποτρέπουν το κέρδος να μπαίνει πάνω από τις ανθρώπινες ζωές. Οι εκπαιδευτικοί μίλησαν μέσω του συλλόγου τους για την ανάγκη να αποκαλυφθούν οι πραγματικές αιτίες του τραγικού δυστυχήματος ενώ οι φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης είπαν, πως οι νέοι δεν πρέπει να ζουν μέσα στο φόβο, ούτε να κινούνται σε κοινωνίες όπου οι υποδομές δεν πληρούν βασικές προϋποθέσεις ασφάλειας.

Στο Ρέθυμνο, το συλλαλητήριο στην Πλατεία του Αγνωστου Στρατιώτη είχε πρωταγωνιστές τους φοιτητές και τη μαθητιώσα νεολαία που όλοι μαζί συμμετείχαν στη συναυλία και πορεία που πραγματοποιήθηκαν στη μνήμη των 57 θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών. Κοινό αίτημα των συμμετεχόντων, η απόδοση δικαιοσύνης και η πλήρης διαλεύκανση των συνθηκών και αιτιών του σιδηροδρομικού δυστυχήματος.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgqkifc623p5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στην πλατεία Σαπφούς της Μυτιλήνης πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι μεγάλη συγκέντρωση μαθητών, φοιτητών, φορέων και πολιτών του νησιού με αίτημα την απόδοση ευθυνών και την απονομή δικαιοσύνης για τα 57 θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη πριν από τρία χρόνια. Η συγκέντρωση διοργανώθηκε από το Εργατικό Κέντρο της Λέσβου και άλλους τοπικούς φορείς ενώ η πορεία που πραγματοποιήθηκε κατέληξε στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Το πρωί στο ναό του Αγίου Θεράποντα της Μυτιλήνης πραγματοποιήθηκε μνημόσυνο για τα θύματα της τραγωδίας οργανωμένο από τον Εμπορικό Σύλλογο Μυτιλήνης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgqk0nooaue1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ανάλογη συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε και στη Χίο.

Εικόνες από τη Χίο:

Εικόνες από την Πρέβεζα:

Τρία χρόνια μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, τοπικοί και συνδικαλιστικοί φορείς, εκπρόσωποι σωματείων, ενώσεων, συλλόγων, συλλογικοτήτων αλλά και απλών πολιτών, συμμετείχαν σήμερα το μεσημέρι στο συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε στην κεντρική πλατεία της πόλης των Τρικάλων. Το κυρίαρχο σύνθημα ήταν «δεν ξεχνάμε-δε συγχωρούμε, ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας», ενώ κυριάρχησαν από τους ομιλητές και οι αναφορές όπως και τα πανό στα όσα τραγικά συνέβησαν στη Βιολάντα, με το θάνατο των πέντε εργατριών. Αμέσως μετά το τέλος των ομιλιών πραγματοποιήθηκε πορεία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης με κατεύθυνση τον σιδηροδρομικό σταθμό.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgqkhydvlkf5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στην κεντρική πλατεία της πόλης της Καρδίτσας πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι το συλλαλητήριο για τα τρία χρόνια από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Συνδικαλιστικοί, επαγγελματικοί, εκπαιδευτικοί και άλλοι φορείς συμμετείχαν στο συλλαλητήριο, όπως επίσης και μαθητές και σπουδαστές, πολλοί εξ αυτών κρατώντας λουλούδια στα χέρια. Στον χώρο της συγκέντρωσης υπήρχαν και πέντε περίπου τρακτέρ από εκπροσώπους της Ενωτικής ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας (ΕΟΑΣΚ) που στη συνέχεια μετά το πέρας των ομιλιών ηγήθηκαν της πορείας. Μετά το τέλος των χαιρετισμών η πορεία κατευθύνθηκε στον Σιδηροδρομικό Σταθμό, όπου το απόγευμα στις 7.00 μ.μ. είναι προγραμματισμένη συναυλία.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgqmfvhdo37t?integrationId=40599y14juihe6ly}

Εικόνες από Λάρισα:

Στην Κεντρική Πλατεία Καλαμπάκας πραγματοποιήθηκε η απεργιακή συγκέντρωση σωματείων και συνδικάτων, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων για τα Τέμπη.

Στη συγκέντρωση εκφράστηκε το αίτημα για δικαίωση και απόδοση ευθυνών για την τραγωδία. Κεντρικό σύνθημα ήταν το «Καμία συγκάλυψη - καμία ανοχή, ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας», με ομιλητές να επισημαίνουν πως τα Τέμπη δεν ήταν μια «κακιά στιγμή», αλλά αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgqjwm6fo8z5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Πλήθος κόσμου, στα Ιωάννινα, πολίτες, εργαζόμενοι, φοιτητές, μαθητές, έδωσαν το παρών στη μεγάλη συγκέντρωση- κινητοποίηση για την επέτειο των τριών χρόνων από την τραγωδία των Τεμπών με κεντρικό σύνθημα «Δεν Ξεχνώ - Δεν Συγχωρώ». Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στην κεντρική πλατεία των Ιωαννίνων, εμπρός από την Περιφέρεια Ηπείρου. Η κινητοποίηση ξεκίνησε με μήνυμα- επιστολή του Συλλόγου Θυμάτων των Τεμπών. Την συγκέντρωση χαιρέτησαν μεταξύ άλλων, μαθητές, φοιτητές, η ΑΔΕΔΥ, ο Εμπορικός Σύλλογος Ιωαννίνων, το Εργατικό Κέντρο. Στην κινητοποίηση συμμετείχαν αγρότες και κτηνοτρόφοι με τα τρακτέρ τους.

Ανάλογες μαζικές κινητοποιήσεις έγιναν σε όλες τις πόλεις της Ηπείρου καθώς και στην Κέρκυρα και στη Λευκάδα.

Συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε και στη Χαλκίδα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgqmdk94bw1t?integrationId=40599y14juihe6ly}