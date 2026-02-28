Τι έγραψε σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Άννα Βίσση και οι συνεργάτες της συμμετέχουν με τον δικό τους τρόπο στο πένθος για τα θύματα από την τραγωδία των Τεμπών.

Με μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram, η Άννα Βίσση ανακοίνωσε ότι απόψε, Σάββατο, ανήμερα της 3ης επετείου της τραγωδίας στα Τέμπη, το Hotel Ερμού όπου εμφανίζεται και φέτος, θα παραμείνει κλειστό σε ένδειξη σεβασμού στη μνήμη τω 57 θυμάτων.

«Το Hotel Ερμού θα παραμείνει κλειστό το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, τιμώντας τη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών. Η Άννα Βίσση και οι συνεργάτες της εκφράζουν τον βαθύ τους σεβασμό και τη συμπαράστασή τους στις οικογένειες και σε όλους όσους επλήγησαν», ανέφερε η ανακοίνωση που μοιράστηκε η απόλυτη σταρ.