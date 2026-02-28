Αναλυτικά όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση.

Το πρωί του Σαββάτου (28.02) στην επέτειο των τριών χρόνων από το δυστύχημα των Τεμπών η αστυνομία επιτέθηκε στα γραφεία της Κομμουνιστικής Απελευθέρωσης, όπως υποστηρίζουν μέλη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση: «Ως Κομμουνιστική Απελευθέρωση και Νεολαία Κομμουνιστική Απελευθέρωση-νΚΑ, οργανώσεις της Ανταρσυα – Antarsya, καταγγέλλουμε ότι το πρωί της 28ης Φεβρουαρίου, τρίτης επετείου του εγκλήματος των Τεμπών και ημέρα απεργίας, ενώ ετοιμαζόμασταν να αναχωρήσουμε συλλογικά από τα γραφεία μας στην οδό Ζαλόγγου προς τον χώρο της συγκέντρωσης, δεχτήκαμε απρόκλητη επίθεση από διμοιρίες ΜΑΤ και ΔΡΑΣΗ!».

Η ανακοίνωση της Κ.Α για το γεγονός:

Μόνο η σθεναρή αντίσταση των μελών μας και η καταγραφή του συμβάντος από πολίτες και γείτονες απέτρεψε την κλιμάκωση της επίθεσης αφού οι άνδρες της ομάδας ΔΡΑΣΗ είχαν πρώτα φτάσει χτυπώντας αδιάκριτα μέχρι την πόρτα των γραφείων μας.

Η επίθεση, κατά την οποία ασκήθηκε βία σε μέλη μας και έγινε επιχείρηση αρπαγής και σύλληψής τους από την είσοδο των γραφείων μας, ήταν ένα σαφές μήνυμα της κυβέρνησης προς τις μαχόμενες δυνάμεις του κινήματος, την αντικαπιταλιστική αριστερά και όλο τον λαό που σήμερα θα διαδηλώσει βροντερά σε όλη την Ελλάδα ενάντια στο έγκλημα των Τεμπών, στις ιδιωτικοποιήσεις που δολοφονούν και για τη δικαίωση των 57 νεκρών συνανθρώπων μας.

Ρωτάμε τον Υπουργό “Προστασίας” του Πολίτη ποιος έδωσε αυτή την εντολή; Αποτελεί συνέχιση της στοχοποίησης της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και των μελών της Κομμουνιστικής Απελευθέρωσης από τον υπουργό υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη;

Εμείς τους προειδοποιούμε: αν θέλουν κάποιου είδους ρεβάνς για τη Νίκαια, θα έρθουν αντιμέτωποι με νέο φιάσκο.

Δεν μας τρομοκρατούν!

Διαδηλώνουμε σήμερα σε όλη την Ελλάδα!

Όλοι/ες στους δρόμους!

Κάτω η κυβέρνηση του εγκλήματος των Τεμπών και του σύγχρονου κοινοβουλευτικού ολοκληρωτισμού!».

{https://www.facebook.com/watch/?v=1577830256823262}