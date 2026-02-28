H περιοχή είναι μία από τις πιο αυστηρά φυλασσόμενες περιοχές της Τεχεράνης, όπου στεγάζονται βασικά κυβερνητικά και στρατιωτικά γραφεία. Η τελευταία επίθεση σηματοδοτεί μια σοβαρή κλιμάκωση της σύγκρουσης, καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις στοχεύουν ζώνες υψηλού προφίλ της ιρανικής ηγεσίας.

Δορυφορικές εικόνες από την Airbus Defence and Space, που ελήφθησαν από τους New York Times, δείχνουν ότι η κατοικία του Ιρανού Ανώτατου Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ στην Τεχεράνη καταστράφηκε ολοσχερώς ως αποτέλεσμα των επιδρομών σήμερα το πρωί από την Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία.

Nωρίτερα είχε υψωθεί κανπνός πάνω από την περιοχή Παστέρ της Τεχεράνης, όπου βρίσκεται η κατοικία του Χαμενεΐ , εν μέσω έντονης ανάπτυξης μέτρων ασφαλείας σε όλη την πρωτεύουσα, σύμφωνα με το Reuters.

{https://x.com/sentdefender/status/2027704747218579608}

Εδώ βρίσκονται οι κατοικίες του Ιρανού προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν και του Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ. Σύμφωνα με τους New York Times, τα συστήματα αεράμυνας στην περιοχή «πυροβολούσαν ασταμάτητα» σε απάντηση στην επίθεση.

{https://x.com/UKikaski/status/2027711169742450892}

Μια πηγή δήλωσε στο Reuters ότι ο Χαμενεΐ δεν βρισκόταν στην Τεχεράνη τη στιγμή της επίθεσης και είχε ήδη μεταφερθεί σε ασφαλή τοποθεσία. Δεν δόθηκαν λεπτομέρειες για το πού μεταφέρθηκε ή πότε έγινε η μεταφορά. Η επίθεση έρχεται λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν είναι ευχαριστημένος με τις συνεχιζόμενες πυρηνικές συνομιλίες με το Ιράν και υποστήριξε ότι η κυβέρνησή του πρέπει να «πάρει μια μεγάλη απόφαση».