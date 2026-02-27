Το εύρημα που οδήγησε στην μαζική ανάκληση όλων των παρτίδων του προϊόντος.

Ανακαλείται γνωστό αντηλιακό καλλυντικό που κυκλοφορεί ευρέως και στην ελληνική αγορά κατόπιν σχετικής ενημέρωσης που γνωστοποιήθηκε μέσα από το δελτίο του Συστήµατος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX) για τα µη ασφαλή προϊόντα που διακινούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδικότερα, στις 26/02/2026 δημοσιεύθηκε ειδοποίηση από την Ισπανία σχετικά με την ανάκληση καλλυντικού προϊόντος αντηλιακής προστασίας. Πρόκειται για την κρέμα The One For Your Eyes SPF 50 της εταιρείας Hello Sunday. Το προϊόν είναι κρέμα με διαφημιζόμενο δείκτη αντηλιακής προστασίας SPF 50, για χρήση στην περιοχή γύρω από τα μάτια, ενώ επηρεάζονται όλες οι παρτίδες. Πωλείται διαδικτυακά, ιδίως μέσω της πλατφόρμας Amazon. Διατίθεται σε πράσινη συσκευασία με ροζ και λευκά γράμματα και έχει χώρα προέλευσης την Ισπανία.

Σύμφωνα με την ειδοποίηση, το προϊόν δεν παρέχει το επίπεδο αντηλιακής προστασίας (SPF) που αναγράφεται στη συσκευασία. Ως αποτέλεσμα, οι καταναλωτές ενδέχεται να υποστούν ηλιακά εγκαύματα, καθώς και μακροχρόνιες συνέπειες από την υπερβολική έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία, όπως ανοσοκαταστολή, πρόωρη γήρανση του δέρματος και αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του δέρματος. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα Καλλυντικά Προϊόντα.

Αυτό είναι το αντηλιακό καλλυντικό που ανακαλείται

Η ανακοίνωση ανάκλησης από την εταιρεία

Η εταιρεία Hello Sunday στην ανακοίνωση ανάκλησης που εξέδωσε σημειώνει τα εξής « Στη Hello Sunday, αντιμετωπίζουμε με απόλυτη σοβαρότητα την εμπιστοσύνη των πελατών μας στην αποτελεσματικότητα των προϊόντων μας. Για τον λόγο αυτό, υπό το φως των πρόσφατων πολλαπλών ανακλήσεων στον κλάδο που προέκυψαν από αποκλίσεις σε ελέγχους, λάβαμε την προληπτική απόφαση να επανελέγξουμε τη γκάμα των προϊόντων μας, ώστε να διασφαλίσουμε πλήρη εμπιστοσύνη στην προστασία που προσφέρουν τα προϊόντα μας.

Οι αρχικοί έλεγχοι για το The One For Your Eyes - eye cream SPF 50 επιβεβαίωσαν ότι το προϊόν πληρούσε την αναγραφόμενη προστασία SPF 50 έναντι της UVB ακτινοβολίας, όμως πρόσφατα αποτελέσματα δοκιμών έδειξαν ότι δεν πληροί το επίπεδο SPF που αναγράφεται στην ετικέτα του προϊόντος.

Παρότι δεν έχουμε λάβει αναφορές για περιστατικά που να σχετίζονται με το ζήτημα αυτό και δεν έχουμε ενημερωθεί από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές για οποιαδήποτε σχετικά περιστατικά, προχωρούμε προληπτικά και εθελοντικά σε άμεση ανάκληση του The One For Your Eyes - eye cream SPF 50, από υπερβάλλουσα προσοχή, ώστε να διασφαλιστεί πλήρως η ασφάλεια των καταναλωτών, καθώς και η συμμόρφωση και η αποτελεσματικότητα του προϊόντος, δεδομένου ότι το επίπεδο προστασίας ενδέχεται να μην είναι αυτό που αναγράφεται στην ετικέτα.

Ζητούμε από τους πελάτες μας να σταματήσουν άμεσα τη χρήση του The One For Your Eyes - eye cream SPF 50. Οι πελάτες δικαιούνται επιστροφή χρημάτων.»