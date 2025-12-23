Ο λόγος που αποφασίστηκε η ανάκληση της επίμαχης παρτίδας.

Ο ΕΟΦ με ανακοίνωσή του ενημερώνει τους καταναλωτές για την ανάκληση της παρτίδας 23291294C7 του καλλυντικού προϊόντος Orzene Beer Recipes Μαγιά Μπύρας και Γάλα Βρώμης κρέμα εντατικής ενυδάτωσης λόγω του ότι τα αποτελέσματα των ελέγχων δεν συμφωνούν με την επισήμανση του προϊόντος ως προς τον έλεγχο Benzyl Alcohol, η οποία θα έπρεπε να αναγράφεται, καθώς υπερβαίνει το όριο της μη υποχρεωτικής αναγραφής αλλεργιογόνων σε μη εκπλενόμενα προϊόντα 0,001%, σύμφωνα με την νομοθεσία ΕΚ 1223/2009.

Η εταιρεία, ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. ΑΒΕΕ ως υπεύθυνος κυκλοφορίας του προϊόντος στην Ελλάδα, οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους πελάτες του, προκειμένου να το αποσύρουν από την αγορά.