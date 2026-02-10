Ο ΕΟΦ ενημερώνει για τις ανακλήσεις βρεφικού γάλακτος της εταιρείας NUMIL.

Συνεχίζονται οι ανακλήσεις παρτίδων βρεφικού γάλακτος λόγω του ζητήματος που έχει προκύψει με την τοξίνη cereulide. Με νεότερη ανακοίνωσή του ο ΕΟΦ παραθέτει την λίστα με τις παρτίδες που ανακαλούνται από τα βρεφικά γάλατα ALMIRON 1, ALMIRON 2, ALMIRON PROFUTURA 1, ALMIRON PROFUTURA 2, MILUPA 1.

Όπως επισημαίνεται από πλευράς ΕΟΦ η ανάκληση γίνεται κατόπιν ενημέρωσης από την εταιρεία NUMIL HELLAS ΑΕ λαμβάνοντας υπόψη τις επικαιροποιημένες επιστημονικές αξιολογήσεις και συστάσεις της EFSA σχετικά με τη διαχείριση κινδύνου που συνδέεται με την τοξίνη cereulide στα βρεφικά γάλατα, η DANONE μητρική εταιρεία, αποφάσισε να προχωρήσει σε εθελοντική ανάκληση.

Αυτές είναι οι παρτίδες που ανακαλούνται σύμφωνα με τον ΕΟΦ

Η απόφαση εκδίδεται προληπτικά με σκοπό την ενίσχυση της εθελοντικής ανάκλησης της παραγωγού εταιρείας και εκτείνεται μέχρι το επίπεδο του καταναλωτή. Οι καταναλωτές που έχουν αγοράσει κάποιο προϊόν από τις αναφερόμενες παρτίδες, καλούνται να μην το χρησιμοποιήσουν και να επιστρέψουν το προϊόν στο σημείο από το οποίο το αγόρασαν, ακολουθώντας τις οδηγίες της εταιρείας για την αντικατάστασή του.

Η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για την κυκλοφορία των προϊόντων στην ελληνική αγορά, οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες προκειμένου να επιστραφούν τα προϊόντα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Τα σχετικά παραστατικά τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.