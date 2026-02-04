Τι πρέπει να κάνουν όσοι καταναλωτές έχουν στην κατοχή τους τα επίμαχα μοντέλα που είναι προς ανάκληση.

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας με ανακοίνωσή της γνωστοποιεί στους καταναλωτές τη νέα μαζική εθελοντική ανάκληση 3.987 συστημάτων σιδερώματος PHILIPS της σειράς PSG8XXX, PSG90XX και GC96XX λόγω πιθανής πρόκλησης εγκαύματος ή σχετικού τραυματισμoύ.

Ειδικότερα σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία VERSUNI HELLAS SINGLE MEMBER SA επεκτείνει την εθελοντική ανάκληση που ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2024 ( Η επέκταση αυτή επικεντρώνεται στην προσθήκη επιπλέον κωδικών ημερομηνίας των συστημάτων σιδερώματος PHILIPS των σειρών PSG8XXX, PSG90XX και GC96XX ώστε να περιλαμβάνει τις εβδομάδες παραγωγής από 19 έως 41 του 2024.

Garment Care Perfectcare 8000 9000 Elite Philips: Αυτές είναι οι παρτίδες που ανακαλούνται

Η εθελοντική ανάκληση αφορά τα προϊόντα με τους παρακάτω αριθμούς τύπου

PSG8130/80 | 2419–2441

PSG8040/60 | 2419–2441

GC9635/20 | 2419–2441

GC9650/80 | 2419–2441

GC9660/30 | 2419–2441

GC9682/80 | 2419–2441

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

και με σειριακό αριθμό S/N (YYWW) 2419 έως και 2441. (Το S/N αντιπροσωπεύει το έτος (YY) και τον αριθμό της εβδομάδας (WW) που κατασκευάστηκε το προϊόν). Το πλήθος των επηρεαζόμενων μονάδων που έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα είναι κατά προσέγγιση 3.987 τεμάχια.

Ένα σύστημα σιδερώματος αποτελείται από 2 μέρη το σίδερο και τη γεννήτρια ατμού. Ο ατμός παράγεται στον λέβητα που βρίσκεται στη γεννήτρια ατμού και μεταφέρεται μέσω ενός εύκαμπτου σωλήνα στην πλάκα του σίδερου και κατ’ επέκταση μέσω αυτής στα ρούχα. Η εθελοντική ανάκληση οφείλεται στο γεγονός ότι η DAP B.V (η εταιρεία VERSUNI, εξουσιοδοτημένος δικαιούχος της άδειας χρήσης της επωνυμίας PHILIPS για τα προϊόντα της κατηγορίας των οικιακών συσκευών), διαπίστωσε σχετικά με τα αναφερόμενα προϊόντα με τον παραπάνω αριθμό τύπου και

σειριακό αριθμό S/N, ένα κατασκευαστικό πρόβλημα στη συγκόλληση του λέβητα που παράγει τον ατμό στο σύστημα ατμοπαραγωγής. Η διαρροή ατμού που σχετίζεται με αυτό ενδέχεται να προκαλέσει εγκαύματα ή σχετικούς τραυματισμούς.

Η εταιρεία έχει προβεί σε α) κοινοποίηση στο EU ICSMS – Case ID PI (Product Information): 241100273451, CI (Case Investigation): GEN241108269874 και β) σε διορθωτικές ενέργειες, όπως,

δέσμευση των αποθεμάτων των επηρεαζόμενων προϊόντων, ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στον ιστότοπο της εταιρείας, ενημέρωση του δικτύου πωλήσεων (εμπόρων λιανικής) για επιστροφή των

επηρεαζόμενων προϊόντων στη Versuni, ενώ έχει επίσης ζητηθεί στους εμπόρους λιανικής να προχωρήσουν σε ενημέρωση των καταναλωτών που έχουν αγοράσει τα εν λόγω προϊόντα

συμπεριλαμβάνοντας και αυτά που έχουν ήδη επισκευαστεί στο παρελθόν, σύμφωνα με τα διαθέσιμα

στοιχεία τους.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα της εταιρείας εδώ



Οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί τα εν λόγω προϊόντα:

A) Καλούνται να ελέγξουν τον αριθμό μοντέλου και την ημερομηνία παραγωγής με βάση τα ανωτέρω στοιχεία ώστε να διαπιστώσουν εάν το προϊόν τους είναι μεταξύ αυτών που επηρεάζονται. Στα πλαίσια

της επέκτασης της ανάκλησης συμπεριλαμβάνονται και οι συσκευές που είχαν ήδη επισκευαστεί στο παρελθόν.

B) Σε περίπτωση που η συσκευή τους ανήκει στα επηρεαζόμενα προϊόντα, τότε καλούνται να σταματήσουν αμέσως τη χρήση της, να αποσυνδέσουν τη συσκευή από την πρίζα, να την αφήσουν να

κρυώσει και να επισκεφθούν την ιστοσελίδα Ανάκληση Garment Care Perfectcare 8000 9000 Elite | Philips για να καταχωρήσουν τη συσκευή τους και να λάβουν οδηγίες σχετικά με την επισκευή της

δωρεάν.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν επίσης να καλέσουν Δευτέρα - Παρασκευή 09:00-17:00 στο τηλέφωνο εξυπηρέτησης +30 210 - 96 96 461