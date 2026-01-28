Η ανακοίνωση της εταιρίας.

Με ανακοίνωση στο site της η εταιρία Flying Tiger, ανακαλεί δύο προϊόντα λόγω κίνδυνο πνιγμού αλλά και ακατάλληλων υλικών.

Συγκεκριμένα ανακαλούνται τα εξής προϊόντα:

Ανάκληση 1ου προϊόντος - Ιανουάριος 2026

Παιδικό σετ τσαγιού (TEA SET METAL, item no. 3058431, all batches, sold since July 2024.)

Πρόβλημα

Μικρά μέρη μπορεί να αποσπαστούν από το καπάκι της τσαγιέρας και από τα μεταλλικά κουμπώματα της θήκης αποθήκευσης. Αυτά τα μικρά μέρη ενδέχεται να αποτελέσουν κίνδυνο πνιγμού για μικρά παιδιά.

Ανάκληση 2ου προϊόντος - Ιανουάριος 2026

Γυάλινο ποτήρι 220ML με λουλούδια (SINGLE FLOWERS MIXED COLORS, item no. 3060031, all batches, Διατίθεται προς πώληση από τον Ιανουάριο 2025)



Πρόβλημα

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.

