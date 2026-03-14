Σε μία παρατεταμένη περίοδο άμυνας και αγωνίας μπαίνει η κυβέρνηση στην υπόθεση των υποκλοπών. Η δημόσια δήλωση του Ταλ Ντίλιαν, ιδρυτή της Interllexa που εμπορεύεται το Predator, ότι συνεργαζόταν με τις κρατικές ελληνικές αρχές, έπεσε σαν βόμβα.. «Λειτουργούμε αυστηρά ..παρέχοντας τεχνολογία μόνο σε κυβερνήσεις και υπηρεσίες επιβολής του νόμου» υποστήριξε ο καταδικασμένος ιδιοκτήτης της Interllexa στην εκπομπή Mega Stories και πρόσθεσε: «Η ευθύνη για τη νόμιμη χρήση αυτών των τεχνολογιών βαρύνει τις Αρχές που τις αποκτούν και τις λειτουργούν».

Ανοίγουν στόματα ή πρόκειται για αντιπερισπασμό;

Είναι η πρώτη φορά που εμπλεκόμενος με τις υποκλοπές συνδέει ευθέως τις παράνομες παρακολουθήσεις με ελληνικές κρατικές υπηρεσίες διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης ότι η ΕΥΠ ποτέ δεν συνεργάστηκε με το παράνομο λογισμικό. Διότι μέχρι τώρα η «γραμμή» της κυβέρνησης ήταν ότι κάποιες ομάδες ιδιωτών βρίσκονται πίσω από τις επιβεβαιωμένες υποκλοπές. Με βασικό επιχείρημα ότι ο Άρειος Πάγος έθεσε στο αρχείο την υπόθεση σε ότι αφορούσε ενδεχόμενες κρατικές ευθύνες.

Πώς φθάσαμε στην ανατροπή ...

Τι μεσολάβησε από την απόφαση του Αρείου Πάγου και φθάσαμε στην σημερινή ανατροπή με τον καταδικασμένο Ταλ Ντίλιαν να βάζει στο «κάδρο» των ευθυνών την κυβέρνηση;

Η πρόσφατη απόφαση – καταπέλτης του Πλημμελειοδικείου Πρωτοδικών που έκρινε ένοχους τους τέσσερις ιδιώτες εκπροσώπους του παράνομου λογισμικού στην Ελλάδα.

Τα 126 χρόνια καταδίκης ακούστηκαν «απειλητικά» στα αυτιά των κατηγορουμένων που μάλλον δεν ανέμεναν τέτοια βαριά ετυμηγορία για ένα πλημμέλημα.

Η προοπτική φυλάκισης αλλάζει τα δεδομένα

..Με την αγόρευση του Εισαγγελέα να μην αφήνει πολλά περιθώρια επιεικέστερης αντιμετώπισης στο Εφετείο αφού προανήγγειλε νέα διευρυμένη έρευνα ενώ άφησε εκτεθειμένο τον Άρειο Πάγο κάνοντας λόγο για επιφανειακή έρευνα στο αρχικό στάδιο της έρευνας.

Η προοπτική της φυλάκισης για τους τέσσερις κατηγορούμενους και όσους νέους μάρτυρες – υπαλλήλους των εταιριών κληθούν να καταθέσουν – αλλάζουν δραματικά τα δεδομένα για τους εμπλεκόμενους στις υποκλοπές.

Αμήχανη η πρώτη κυβερνητική αντίδραση

Η πρώτη αντίδραση της κυβέρνησης ήταν εμφανώς αμήχανη. Και αμυντική. «Πρόκειται για υπερασπιστική γραμμή του κατηγορούμενου που έχει καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό και έχει μπροστά του νέα δίκη» δήλωσε τόσο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης όσο και η εκπρόσωπος Τύπου της Ν.Δ. Αλ. Σδούκου επικαλούμενοι και πάλι την αθωωτική, για τις κρατικές υπηρεσίες, απόφαση του Αρείου Πάγου.

Έμμεση διάψευση χωρίς διάθεση σύγκρουσης

Η κυβέρνηση προφανώς θέλει να πει ότι οι κατηγορούμενοι ιδιώτες θα κάνουν τα πάντα για να ελαφρύνουν την θέση τους. Υπονοώντας ότι μπορεί ακόμη και να πουν ψέματα προκειμένου να βγάλουν από πάνω τους τις ευθύνες.

Το λεπτό σημείο στην υπόθεση είναι ότι η κυβέρνηση δεν υποστήριξε ευθέως τον ισχυρισμό της. Ούτε προχώρησε σε ξεκάθαρη διάψευση των δηλώσεων του ισραηλινού επιχειρηματία.

Γιατί άραγε;

Υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία;

Διότι κανείς δεν μπορεί να βάλει το χέρι του στη ..φωτιά για πιθανά νέα στοιχεία που μπορεί να δουν το φως της δημοσιότητας από εδώ και πέρα. Ενόψει και κατά τη διάρκεια της νέας δικαστικής έρευνας για τις υποκλοπές.

Και αν η δήλωση Ντίλιαν δεν αποτελεί κίνηση αντιπερισπασμού αλλά προειδοποιητική βολή; Ότι μπορεί να υπάρξουν στοιχεία που να αποδεικνύουν κρατική ανάμειξη;

Μπροστά σε όλα τα πιθανά και απίθανα σενάρια που κανείς δεν μπορεί να προβλέψει από τώρα, η κυβέρνηση επιλέγει να κρατήσει χαμηλούς τόνους. Μέχρι να ανιχνεύσει προθέσεις.

Αποφεύγει να σηκώσει το ..γάντι η κυβέρνηση

Χαρακτηριστικό του κλίματος αμηχανίας είναι ότι η κυβέρνηση δεν αντέδρασε ούτε στο νέο αίτημα του Ν. Ανδρουλάκη που ζήτησε να οριστεί άμεσα η προ ημερησίας συζήτηση που έχει ζητήσει για το Κράτος Δικαίου.

Ούτε σήκωσε το ..γάντι στα μαζικά πυρά που δέχθηκε από το σύνολο της αντιπολίτευσης την Παρασκευή στη Βουλή με αφορμή την επίμαχη δήλωση Ντίλιαν.

Γραμμή άμυνας

Στο παρασκήνιο , ωστόσο, η επικρατούσα κυβερνητική γραμμή άμυνας είναι ότι η υπόθεση έχει, ήδη, κριθεί και ότι επανέρχεται στο προσκήνιο μόνο και μόνο για να τροφοδοτήσει προεκλογικά το κλίμα τοξικότητας.

Τι εννοεί η κυβέρνηση όταν υποστηρίζει ότι έχει κριθεί η υπόθεση των υποκλοπών;

-Ότι ο πρωθυπουργός έχει αναλάβει από το 2022 την πολιτική ευθύνη για τις υποκλοπές. Πρώτον, απομακρύνοντας από την θέση του τον τότε Διευθυντή του πρωθυπουργικού γραφείου και υπεύθυνο της ΕΥΠ, Γρηγόρη Δημητριάδη. Δεύτερον, αναλαμβάνοντας σειρά πρωτοβουλιών ως προς την αυστηροποίηση του καθεστώτος παρακολουθήσεων.

-Ότι η υπόθεση έχει κριθεί , ήδη, δύο φορές από τον ελληνικό λαό σε δύο εθνικές εκλογικές αναμετρήσεις δίνοντας στην Ν.Δ. το θηριώδες ποσοστό του 41%.

-Ότι ο Άρειος Πάγος έχει αποφανθεί ότι δεν υπάρχει διασύνδεση της ΕΥΠ με το Predator.

-Ότι η υπόθεση βρίσκεται στην δικαιοσύνη ούτως ή άλλως.

Ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις

Υπάρχουν, ωστόσο, και ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα και ζητούν πιεστικές απαντήσεις. Είτε από την κυβέρνηση είτε από την δικαιοσύνη.

Για λογαριασμό τίνος παρακολουθούνταν το μισό υπουργικό συμβούλιο , ο Ν. Ανδρουλάκης, Αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων ,επιχειρηματίες , δημοσιογράφοι και ιδιώτες; Για λογαριασμό των ισραηλινών καταδικασμένων Ντίλιαν και Λαβράνου; Και με ποιο όφελος; Για λογαριασμό άλλων ιδιωτών; Και με ποιο όφελος..

Για λογαριασμό του Ισραήλ όπως είπε ο εισαγγελέας; Και τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση αν υποπτεύεται κατασκοπεία από ξένο κράτος και δη σύμμαχο..

Οι υπουργοί και οι κρατικοί λειτουργοί που έπεσαν θύματα υποκλοπής δεν ενδιαφέρονται να αναζητήσουν τους υπαίτιους;

Ανεξόφλητο γραμμάτιο

Και για ποιο λόγο ένας καταδικασμένος να δείχνει μια κυβέρνηση ως υπεύθυνη αν δεν μπορεί να το αποδείξει; Πώς θα ελαφρύνει την θέση του αν αποδειχθεί ότι ο ισχυρισμός του ήταν απλός αντιπερισπασμός;

Ανεξάρτητα από το αν και κατά πόσο η υπόθεση των υποκλοπών θα επηρεάσει το εκλογικό αποτέλεσμα ή έχει κριθεί στις προηγούμενες εκλογές – όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση- τα ερωτήματα απαιτούν απαντήσεις.

Γιατί το γραμμάτιο των υποκλοπών παραμένει ανεξόφλητο..