Επόμενες νέες προσθήκες να έρχονται εντός δεκαημέρου..

Τα Καλοκαιριάτικα ξεκινούν περιοδείες ο Κ. Μηταοτάκης άσχετα που θέλει οι εκλογές να γίνουν το 2027. Το Σάββατο πάει στη Ρόδο.

Λίγες ημέρες αργότερα θα πάει στα Ιωάννινα και μετά στη Λάρισα. Ενώ το κόμμα ξεκίνησε, ήδη, τις εξορμήσεις από τη Θεσσαλονίκη με τον επόμενο σταθμό τη Δυτική Αττική.

Και επειδή η κυβέρνηση έχει μπροστά της περίπου έναν χρόνο διακυβέρνησης - όπως λέει- τρέχει να κλείσει ψηφοδέλτια. Με τα πρώτα τρία ονόματα (Παπαστεργίου, Σδούκου και Παπαϊωάννου) να ανακοινωθούν την πρώτη ημέρα που ανέλαβε καθήκοντα Γραμματέα ο Κ. Κυρανάκης. Και τις επόμενες νέες προσθήκες να έρχονται εντός δεκαημέρου..

Λ.Ι.