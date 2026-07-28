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Τραγωδία τα μεσάνυχτα σε πλατεία στη Λαμία.

Ένα παιδί 17 ετών έφυγε ξαφνικά από τη ζωή την ώρα που βρισκόταν στην πλατεία του οικισμού όπου διέμενε στη Βόρεια Λαμία, μαζί με συνομήλικους φίλους του.

Όλα έγιναν λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, όπου σύμφωνα με το LamiaReport, η παρέα κάπνιζε και έπινε μπύρες, όταν ξαφνικά ο 17χρονος λιποθύμησε.

Επικράτησε πανικός και ένα παιδί από την παρέα έτρεξε στο σπίτι του 17χρονου να φωνάξει τους γονείς του, οι οποίοι απουσίαζαν.

Συγγενικά πρόσωπα του 17χρονου έσπευσαν να του κάνουν ΚΑΡΠΑ και ειδοποίησαν το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Επί 25 λεπτά προσπαθούσαν να επαναφέρουν τον 17χρονο

Οι διασώστες μόλις έφθασαν στο σημείο, ξεκίνησαν και αυτοί να κάνουν ΚΑΡΠΑ, ενώ επί 25 λεπτά προσπαθούσαν να επαναφέρουν το παιδί.

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Άμεσα ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Λαμίας, όπου παρά τις προσπάθειες του νοσηλευτικού προσωπικού, κατέληξε.

Στο σημείο όπου βρισκόταν ο άτυχος νεαρός, βρέθηκαν και αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, προκειμένου να εξετάσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.

Παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής προκειμένου να φωτιστούν τα αίτια της τραγικής κατάληξης.