Το ντοκουμέντο δείχνει τη στιγμή της έκρηξης στο εργοστάσιο παρασκευής ξυδιού στα Εξαμίλια της Κορίνθου ένα λεπτό πριν τις 13:30.

Τη στιγμή της φονικής έκρηξης, που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας σε εργοστάσιο στα Εξαμίλια της Κορινθίας, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 67χρονος εργαζόμενος, αποτυπώνεται σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας.

Το ντοκουμέντο δείχνει τη στιγμή της έκρηξης ένα λεπτό πριν τις 13:30 το μεσημέρι και τον πυκνό καπνό που ακολούθησε λόγω της φωτιάς που ξέσπασε. Εντός του εργοστασίου βρισκόταν και τέσσερις ακόμη εργαζόμενοι που πρόλαβαν να βγουν σώοι από τον χώρο.Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για προληπτικό έλεγχο.

Στα επείγοντα του νοσοκομείου Κορίνθου μεταφέρθηκε ένας κηπουρός που εκτελούσε εργασίες κοντά στο εργοστάσιο. Τού παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες καθώς υπέστη έγκαυμα, και στη συνέχεια μετέβη στην πυροσβεστική όπου και έδωσε κατάθεση.

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Τρεις συλλήψεις

Για την τραγωδία στο εργοστάσιο ξυδιού στα Εξαμίλια Κορινθίας οι αρχές προχώρησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας σε τρεις συλλήψεις.

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Συνολικά συνελήφθησαν ο 47χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο 46χρονος τεχνικός ασφαλείας και ο 46χρονος επιβλέπων λειτουργίας. Και οι τρεις κατηγορούνται ως υπαίτιοι των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκαν η έκρηξη και η πυρκαγιά.

Η ανακοίνωση της Πυρσβεστικής

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της πυροσβεστικής «άμεση ήταν η κινητοποίηση του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) Κορινθίας, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος, για τη διερεύνηση των αιτιών έκρηξης και πυρκαγιάς που σημειώθηκαν σε επιχείρηση στην Κορινθία, περί ώρα 13:36, σήμερα Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026. Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, συνελήφθησαν από ανακριτικούς υπαλλήλους του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορινθίας, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ηλικίας 47 ετών, ο τεχνικός ασφαλείας ηλικίας, 46 ετών και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης ηλικίας 46 ετών, ως υπαίτιοι των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκαν η έκρηξη και η πυρκαγιά. Από την έκρηξη έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος, ο οποίος, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης πλησίον παροχής υγραερίου. Επιπλέον, τραυματίστηκε με ελαφρά εγκαύματα ένας 37χρονος ημεδαπός. Η προανάκριση για τη διακρίβωση των ακριβών αιτιών και συνθηκών του περιστατικού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και διενεργείται από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορινθίας της Δ.Α.Ε.Ε..

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), με αφορμή τα αλλεπάλληλα περιστατικά σε χώρους επιχειρήσεων, απευθύνει αυστηρή σύσταση προς τους ιδιοκτήτες, τους υπευθύνους ασφαλείας και τους εργαζομένους να τηρούν απαρέγκλιτα τους προβλεπόμενους κανόνες ασφάλειας και πυροπροστασίας και να μην προβαίνουν σε εργασίες ή ενέργειες που ενδέχεται να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά».

Η τραγωδία στα Εξαμίλια

Σε τραγωδία εξελίχθηκε η ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμίλια Κορινθίας. Η έκρηξη προκάλεσε εκτεταμένη φωτιά που κατέστρεψε σχεδόν ολοσχερώς τις εγκαταστάσεις, ενώ ένας 55χρονος εργαζόμενος έχασε τη ζωή του, καθώς εγκλωβίστηκε στο εσωτερικό του εργοστασίου. Παράλληλα, ένας άνδρας τραυματίστηκε χωρίς η υγεία του να εμπνέει ανησυχία.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, στο επίκεντρο των ερευνών των αρμόδιων αρχών βρίσκονται οι εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης που φέρεται να πραγματοποιούσε ο 57χρονος εργάτης στον χώρο λίγο πριν σημειωθεί η ισχυρή έκρηξη.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοποιός, μιλώντας στην ΕΡΤ, υπάρχουν αναφορές ότι γινόταν ηλεκτροσυγκόλληση προτού σημειωθεί η έκρηξη, ενώ ακολούθησε η πυρκαγιά. Ο ίδιος πρόσθεσε πως νεκρός είναι ο άνδρας που φέρεται να έκανε την ηλεκτροσυγκόλληση. Όπως πρόσθεσε ο κ. Αρτοποιός, ενώ τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου ένας άνδρας που εκτελούσε εργασίες σε παρακείμενο οικία στο εργοστάσιο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ τραυματίστηκε από την σφοδρότητα των θραυσμάτων που εκτινάχθηκαν από την δυνατή έκρηξη.

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Στο αυτόφωρο ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου

Ο ιδιοκτήτης της μονάδας παρασκευής και συσκευασίας ξιδιού συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, μετά την έκρηξη που σημειώθηκε στον χώρο της επιχείρησης. Η έρευνα εστιάζει στις συνθήκες υπό τις οποίες εκτελούνταν εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης πάνω σε δεξαμενή, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπήρξε διαρροή από παρακείμενο σωλήνα μεταφοράς προπανίου.

Η ισχυρή έκρηξη

Η ισχύς της έκρηξης ήταν τέτοια ώστε ο εκκωφαντικός κρότος ακούστηκε σε απόσταση μεγαλύτερη των 10 έως 15 χιλιομέτρων, με κατοίκους της Κορίνθου, του Λουτρακίου και των γύρω περιοχών να αναφέρουν ότι αρχικά πίστεψαν πως είχε γίνει σεισμός. Μέσα σε λίγα λεπτά, οι φλόγες τύλιξαν το εργοστάσιο, ενώ πυκνοί μαύροι καπνοί κάλυψαν τον ουρανό, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο σκηνικό.

Την ώρα της έκρηξης βρίσκονταν στον χώρο πέντε εργαζόμενοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τέσσερις κατάφεραν να απομακρυνθούν εγκαίρως μόλις αντιλήφθηκαν τη φωτιά. Ο άτυχος εργαζόμενος όμως, δεν πρόλαβε να διαφύγει. Οι πυροσβέστες που μπήκαν στις εγκαταστάσεις, εντόπισαν την απανθρακωμένη σορό.

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Ισχυρή κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε λίγο μετά τις 13:30 και κινητοποίησε άμεσα ισχυρές δυνάμεις. Στο σημείο επιχείρησαν συνολικά 35 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ σημαντική ήταν και η συνδρομή υδροφόρων του Δήμου Κορινθίων. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν πολύωρη μάχη για να περιορίσουν τη φωτιά και να αποτρέψουν την επέκτασή της σε γειτονικές εγκαταστάσεις. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι πυροσβέστες πραγματοποίησαν εξονυχιστικούς ελέγχους σε όλους τους χώρους του εργοστασίου, καθώς υπήρχαν φόβοι για εγκλωβισμένους. Οι έρευνες ολοκληρώθηκαν μετά τον εντοπισμό της σορού του άτυχου εργαζομένου, ενώ συνεχίστηκε η επιχείρηση πλήρους κατάσβεσης και ασφάλισης του χώρου.

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορίνθου, το οποίο σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζει όλα τα στοιχεία. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οι εργασίες που εκτελούνταν πριν από την έκρηξη αλλά και οι συνθήκες ασφαλείας που τηρούνταν στις εγκαταστάσεις .

Τα αποτελέσματα της πραγματογνωμοσύνης αναμένεται να ρίξουν φως στις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη.

Ένας νεκρός απανθρακωμένος μέσα στο εργοστάσιο: Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

Η Πυροσβεστική ανακοίνωσε πως η σορός εντοπίστηκε ενώ οι δυνάμεις επιχειρούσαν για την κατάσβεση της φωτιάς εντός του εργοστασίου. Οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη μέσα σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καθώς το εργοστάσιο είχε τυλιχθεί στις φλόγες και πυκνοί μαύροι καπνοί είχαν καλύψει την περιοχή. Το έργο της κατάσβεσης συνεχίζεται, ενώ οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη και η πυρκαγιά.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2081699265730990416}

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«Κόλαση» φωτιάς μετά από απανωτές εκρήξεις

Σκηνές που θύμιζαν πραγματική κόλαση εκτυλίχθηκαν στα Εξαμίλια Κορινθίας αμέσως μετά την ισχυρή έκρηξη που συγκλόνισε το εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού. Σύμφωνα με το korinthos-tv.gr ένας δυνατός κρότος ακούστηκε σε μεγάλη απόσταση, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής. Λίγο αργότερα, οι φλόγες άρχισαν να κατακαίνε τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου.

Ο εκκωφαντικός κρότος ακούστηκε σε μεγάλη ακτίνα, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους, πολλοί από τους οποίους θεώρησαν αρχικά ότι είχε σημειωθεί σεισμός. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, τεράστιες φλόγες τύλιξαν τις εγκαταστάσεις, ενώ διαδοχικές εκρήξεις ακούγονταν από το εσωτερικό του εργοστασίου, δυσχεραίνοντας σημαντικά το έργο της Πυροσβεστικής. Πυκνοί μαύροι καπνοί σκέπασαν τον ουρανό της περιοχής και ήταν ορατοί από μεγάλη απόσταση. Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε με εξαιρετικά γρήγορο ρυθμό, καταστρέφοντας ολοσχερώς το εργοστάσιο. Στο σημείο αναπτύχθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες έδωσαν πολύωρη μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς σε γειτονικές εγκαταστάσεις, ενώ οι συνεχείς εκρήξεις και οι υψηλές θερμοκρασίες καθιστούσαν την επιχείρηση ιδιαίτερα επικίνδυνη.