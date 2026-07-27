Η ανακοίνωση της Aegean, για την επιστροφή της πτήσης 078 με προορισμό την Πάρο.

Καλά στην υγεία τους είναι και οι 67 επιβάτες, αλλά και το 4μελές πλήρωμα της πτήσης 078 της Olympic Air που απογειώθηκε από το Ελ. Βενιζέλος με προορισμό την Πάρο. Σύμφωνα με την Aegean, «παρουσιάστηκε ένδειξη για πιθανή ύπαρξη καπνού στον χώρο των αποσκευών και ο κυβερνήτης του αεροσκάφους, προληπτικά και τηρώντας τις σχετικές διαδικασίες της εταιρείας, επέστρεψε στο αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελ. Βενιζέλος» για τον τεχνικό έλεγχο του αεροσκάφους.

Όλοι οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια και η εταιρεία έχει ήδη μεριμνήσει για νέο αεροσκάφος προκείμενου να μεταβούν στον προορισμό τους».