Έως την Τετάρτη το επεισόδιο αφρικανικής σκόνης, κορυφώνεται την Τρίτη.

Νέο επεισόδιο αφρικανικής σκόνης θα επηρεάσει πολλές περιοχές της χώρας αύριο, Τρίτη, το οποίο θα συνδυαστεί με υψηλές θερμοκρασίες, σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού.

Η μεταφορά αυξημένου φορτίου ερημικής σκόνης από τη βόρεια Αφρική προς την Ελλάδα ξεκίνησε σήμερα, Δευτέρα και θα διαρκέσει έως και την Τετάρτη, αλλά οι μέγιστες συγκεντρώσεις αναμένονται αύριο, Τρίτη. Παράλληλα, η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 35-37 βαθμούς Κελσίου και τοπικά τους 38, ενώ στα νησιά τους 33-35 βαθμούς.

Σύμφωνα με το AtmoHub, η μεταφορά της σκόνης θα είναι κυρίως εμφανής στα ανώτερα ατμοσφαιρικά στρώματα, ενώ μικρότερες συγκεντρώσεις αναμένονται και κοντά στην επιφάνεια.

Αφρικανική σκόνη: Πού αναμένονται οι μέγιστες συγκεντρώσεις την Τρίτη

Αύριο, Τρίτη, αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης αναμένονται, σύμφωνα με το AtmoHub κυρίως σε:

Στερεά Ελλάδα

Αττική

Πελοπόννησο

Κρήτη

Νησιά Ιονίου

Κυκλάδες

Δωδεκάνησα

Επιπλέον, στη νότια Πελοπόννησο, τη Λακωνία, τη Μεσσηνία, την Αχαΐα και το Άργος, οι συγκεντρώσεις σκόνης αναμένονται παροδικά να επηρεάσουν και την επιφάνεια με οριακά επιβαρυμένη την ποιότητα του αέρα (~50 μg/m3).

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Το AtmoHub επισημαίνει πως οι τρέχουσες προγνώσεις δείχνουν ότι το μεγαλύτερο μέρος του φορτίου σκόνης θα παραμείνει σε υψηλότερα ατμοσφαιρικά στρώματα, με περιορισμένη επίδραση στις συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων PM₁₀ κοντά στο έδαφος.

Για αυτό το AtmoHub συμβουλεύει τα άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδας να παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου παρατηρούνται τοπικά αυξημένες συγκεντρώσεις σωματιδίων.

Σταδιακά η μεταφορά σκόνης αναμένεται να εξασθενήσει έως και την Τετάρτη, καθώς θα μεταβληθεί η ατμοσφαιρική κυκλοφορία στην περιοχή.

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