Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1.

Οι κάμερες γράφουν ήδη και το 1ο backstage βίντεο από τα γυρίσματα της νέας μεγάλης σειράς εποχής του ΑΝΤ1, «Κρίνο & Αγκάθι», αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν πίσω από τη δημιουργία, ρίχνοντας μια πρώτη αποκλειστική ματιά στην ατμόσφαιρα, τους πρωταγωνιστές, τα εντυπωσιακά σκηνικά και τα κοστούμια μιας παραγωγής που θα ξεχωρίσει.

Μια νεαρή γυναίκα ζει εγκλωβισμένη στο παρελθόν. Ένας άντρας επιστρέφει ύστερα από 15 χρόνια φυλάκισης, κουβαλώντας ένα βαρύ μυστικό. Οι οικογένειές τους είναι δεμένες με ένα παρελθόν γεμάτο αίμα και σιωπή. Ένας έρωτας θα γεννηθεί πάνω σε ένα ψέμα και θα βρεθεί αντιμέτωπος με αλήθειες που έμειναν θαμμένες για χρόνια.

Το «Κρίνο & Αγκάθι» έρχεται και θα είναι μια ιστορία αγάπης, εκδίκησης και συγκλονιστικών αποκαλύψεων.

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«ΚΡΙΝΟ & ΑΓΚΑΘΙ»: ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤ1

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ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Ανδρέας Μορφονιός

Σενάριο: Γιάννα Κανελλοπούλου

Με τους: Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά

Στον ρόλο του Στέλιου Δρογούτη ο Στέλιος Μάινας

Πρωταγωνιστούν: Τάσος Ιορδανίδης, Ντίνα Μιχαηλίδου, Σπύρος Σαραφιανός, Ορέστης Τζιόβας, Μαρία Παπαφωτίου, Δημήτρης Πασσάς, Νίκος Μέλλος, Χρύσα Μιχαλοπούλου, Αναστασία Κονίδη, Μελίνα Βαμβακά, Λίλη Τσεσματζόγλου, Χάρης Μαυρουδής, Πάρης Θωμόπουλος, Γιάννης Βασιλώτος, Ιφιγένεια Καραμήτρου, Λυδία Σγουράκη, Γιάννης Καμπίτσης, Σίλια Μπαξεβάνη.

Εκτέλεση Παραγωγής: PRIMAVISIONE