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«Δυο μαύρα πουκάμισα», η νέα σειρά που έρχεται στο MEGA.

Συνεχίζονται με πυρετώδεις ρυθμούς τα γυρίσματα της νέας μεγάλης παραγωγής του MEGA, «Δυο μαύρα πουκάμισα». Η νέα δραματική σειρά του MEGA, με πρωταγωνιστές τους Βασίλη Μπισμπίκη, Αντώνη Μυριαγκό, Μαριάννα Κιμούλη, ξεδιπλώνει μια ιστορία ανάμεσα σε δύο άνδρες, δεμένους με αδελφική φιλία και μία γυναίκα, που θα μπει ανάμεσά τους και θα ανατρέψει τα πάντα.

Στην ορεινή Κρήτη, ένας αναπάντεχος έρωτας έρχεται να ανατρέψει ισορροπίες που παρέμεναν ακλόνητες για χρόνια. Σχέσεις δοκιμάζονται στα άκρα και πληγές, που ο χρόνος έμοιαζε να έχει επουλώσει, ανοίγουν ξανά.

Η νέα δραματική σειρά του MEGA, «Δυο μαύρα πουκάμισα», βασίζεται στο ομότιτλο βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου. Το σενάριο υπογράφει η Εμμανουέλα Αλεξίου και τη σκηνοθεσία οι Μάριος Καραμάνης και Κώστας Κιμούλης.

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Τα «Δυο μαύρα πουκάμισα» έρχονται στο νέο πρόγραμμα του MEGA!

Με τους Βασίλη Μπισμπίκη, Αντώνη Μυριαγκό, Μαριάννα Κιμούλη

Πρωταγωνιστούν: Νίκος Βερλέκης, Ελένη Γερασιμίδου, Μαρία - Νεφέλη Δούκα, Δημήτρης Καπετανάκος, Βαλέρια Κουρούπη, Δημήτρης Λιακόπουλος, Μιχάλης Μητρούσης, Δανάη Μιχαλάκη, Φωτεινή Ντεμίρη, Τάκης Σακελλαρίου, Μαρθίλια Σβάρνα, Αιμιλιανός Σταματάκης, Μαρίνα Ψάλτη και ο Θάνος Καληώρας

Στον ρόλο του Παυλή ο Μιχάλης Αεράκης

Μαζί τους οι ηθοποιοί: Αλέξανδρος Μυλωνάς, Φίλιππος Σοφιανός, Κώστας Ζωγραφόπουλος, Γεωργία Κουβαράκη, Γιώργος Νούσης, Μανώλης Γεραπετρίτης, Αργύρης Γκαγκάνης, Γεράσιμος Σοφιανός, Στέλλα Ψαρουδάκη, Άρης Αντωνόπουλος, Φάνης Παυλόπουλος, Νατάσα Παπαδάκη, Νάσια Σπανού, Γιάννης Ίτσιος, Μαρία Ζαχαρή, Νίκος Πολοζιάννης, Σοφία Αγγελικοπούλου, Δημήτρης Χατζημιχαηλίδης, Κατερίνα Νικολοπούλου, Κορίνα Σακελλαροπούλου, Αργύρης Αποστόλου, Ναταλία Θανάσα, Δημήτρης Τοπαλίδης, Κώστας Ταταράκης, Παναγιώτης Λέκκας κ.α.

Συμμετέχει η μικρή Ναυσικά Κοκοτά

Σενάριο: Εμμανουέλα Αλεξίου

Σκηνοθεσία: Μάριος Καραμάνης, Κώστας Κιμούλης

Η νέα δραματική σειρά του MEGA, «Δυο μαύρα πουκάμισα», είναι βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ψυχογιός».