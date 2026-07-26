Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του King's College London και δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Clinical Nutrition.

Ένα απλό ποτήρι με χυμό κράνμπερι μπορεί να έχει περισσότερα οφέλη από μια ευχάριστη γεύση. Νέα επιστημονική έρευνα δείχνει ότι η καθημερινή κατανάλωσή του ενδέχεται να συνδέεται με καλύτερη λειτουργία της μνήμης και χαμηλότερα επίπεδα κορτιζόλης, της ορμόνης που σχετίζεται με το στρες.

Σύμφωνα με το eatingwell, οι επιστήμονες θέλησαν να εξετάσουν αν ένα καθημερινό ρόφημα κράνμπερι θα μπορούσε να επηρεάσει τη διάθεση, το άγχος, αλλά και ορισμένες λειτουργίες του εγκεφάλου σε νεαρούς ενήλικες.

Το ενδιαφέρον για τη διατροφική υποστήριξη της ψυχικής υγείας έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς η έρευνα δείχνει ότι οι τροφές πλούσιες σε φυτικές ενώσεις μπορούν να επηρεάζουν όχι μόνο το σώμα αλλά και τον εγκέφαλο.

Η δύναμη των πολυφαινολών

Τα κράνμπερι ξεχωρίζουν επειδή περιέχουν υψηλές ποσότητες πολυφαινολών, φυσικών ενώσεων που βρίσκονται σε πολλά φυτικά τρόφιμα, όπως τα μούρα, τα λαχανικά, το τσάι και το κακάο.

Ιδιαίτερα σημαντικές θεωρούνται οι προανθοκυανιδίνες, ενώσεις που έχουν μελετηθεί για την αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη δράση τους.

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Οι ερευνητές του προγράμματος CRANMOOD εξέτασαν εάν αυτές οι ουσίες μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός αντιμετωπίζει το στρες και διαχειρίζεται γνωστικές λειτουργίες όπως η μνήμη.

Τι συνέβη στους φοιτητές που έπιναν χυμό κράνμπερι

Στη μελέτη συμμετείχαν υγιείς φοιτητές, οι οποίοι χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Η μία κατανάλωνε καθημερινά χυμό κράνμπερι για 12 εβδομάδες, ενώ η άλλη λάμβανε ένα ρόφημα placebo χωρίς τα ίδια ενεργά συστατικά.

Τα αποτελέσματα δεν έδειξαν σημαντικές αλλαγές στη διάθεση που ανέφεραν οι ίδιοι οι συμμετέχοντες. Τα επίπεδα άγχους, στρες και καταθλιπτικών συμπτωμάτων παρέμειναν παρόμοια στις δύο ομάδες.

Ωστόσο, όταν οι επιστήμονες εξέτασαν βιολογικούς δείκτες, εντόπισαν ενδιαφέρουσες διαφορές.

Η ομάδα που κατανάλωνε κράνμπερι παρουσίασε:

χαμηλότερα επίπεδα ημερήσιας κορτιζόλης στο σάλιο, δείκτη που συνδέεται με τη ρύθμιση του στρες,

βελτιωμένες επιδόσεις σε δοκιμές βραχυπρόθεσμης μνήμης,

καλύτερη φωνολογική βραχυπρόθεσμη μνήμη, δηλαδή την ικανότητα προσωρινής αποθήκευσης και επεξεργασίας ήχων και λέξεων.

Παράλληλα, οι εξετάσεις αίματος και ούρων έδειξαν αυξημένα επίπεδα πολυφαινολών και ενός μεταβολίτη που ονομάζεται ιππουρικό οξύ. Τα υψηλότερα επίπεδα αυτών των ουσιών συνδέθηκαν με χαμηλότερη κορτιζόλη.

Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι τα ευρήματα δείχνουν μια πιθανή σχέση ανάμεσα στις ενώσεις του κράνμπερι και στη λειτουργία του οργανισμού υπό συνθήκες στρες, χωρίς όμως να αποδεικνύουν ότι το ένα προκαλεί άμεσα το άλλο.

Η διατροφή είναι το κλειδί

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι κανένα μεμονωμένο τρόφιμο δεν μπορεί να αντικαταστήσει μια συνολικά ισορροπημένη διατροφή.

Τα κράνμπερι μπορούν να αποτελέσουν μέρος μιας διατροφής πλούσιας σε φυτικές τροφές, μαζί με:

μούρα και άλλα φρούτα,

λαχανικά,

όσπρια,

ξηρούς καρπούς,

δημητριακά ολικής άλεσης,

τσάι και κακάο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι φοιτητές της μελέτης είχαν χαμηλότερη πρόσληψη πολυφαινολών από τον μέσο όρο του πληθυσμού στο Ηνωμένο Βασίλειο, κάτι που ίσως σημαίνει ότι είχαν μεγαλύτερο περιθώριο βελτίωσης.

Ένα μικρό καθημερινό βήμα με πιθανό όφελος

Τα αποτελέσματα δεν σημαίνουν ότι ο χυμός κράνμπερι αποτελεί θεραπεία για το στρες ή ότι μπορεί να βελτιώσει θεαματικά τη μνήμη μέσα σε λίγες ημέρες.

Ωστόσο, προσθέτουν ακόμη ένα στοιχείο στην αυξανόμενη επιστημονική εικόνα για τη σχέση μεταξύ διατροφής και εγκεφαλικής υγείας.

Για όσους αγαπούν τον χυμό κράνμπερι, ειδικά σε μορφή χωρίς πρόσθετη ζάχαρη, η καθημερινή κατανάλωσή του μπορεί να αποτελεί μια εύκολη προσθήκη σε έναν γενικότερα υγιεινό τρόπο ζωής — και ίσως, σύμφωνα με τα πρώτα δεδομένα, να προσφέρει μικρή αλλά σημαντική υποστήριξη στη μνήμη και στη διαχείριση του στρες.