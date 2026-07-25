Η ίδια υποστηρίζει ότι το σημαντικότερο μάθημα που πήρε μεγαλώνοντας είναι πως ο άνθρωπος πρέπει να φροντίζει τον εαυτό του σε κάθε ηλικία και πως ποτέ δεν είναι αργά για να αλλάξει τις συνήθειές του.

Η ηλικία δεν αποτελεί εμπόδιο για μια δραστήρια και υγιή ζωή, όπως αποδεικνύει η 85χρονη Ramona, η οποία έχει γίνει παράδειγμα προς μίμηση χάρη στη φυσική της κατάσταση και τη φιλοσοφία ζωής της.

Η ίδια υποστηρίζει ότι το σημαντικότερο μάθημα που πήρε μεγαλώνοντας είναι πως ο άνθρωπος πρέπει να φροντίζει τον εαυτό του σε κάθε ηλικία και πως ποτέ δεν είναι αργά για να αλλάξει τις συνήθειές του.

Όπως εξηγεί, κάποια στιγμή αποφάσισε να βάλει ως προσωπικό στόχο να πηγαίνει καθημερινά στο γυμναστήριο. Η απόφαση αυτή άλλαξε την καθημερινότητά της και, όπως λέει η ίδια, σήμερα αισθάνεται πιο νέα, πιο δυνατή και με περισσότερη ενέργεια από ό,τι πριν από μερικά χρόνια. Για εκείνη, η συστηματική άσκηση δεν αποτελεί υποχρέωση αλλά τρόπο ζωής που της χαρίζει ευεξία και αυτοπεποίθηση.

Η άσκηση δεν αφορά μόνο τους νέους ή τους επαγγελματίες αθλητές

Η Ramona επισημαίνει ότι η καλή φυσική κατάσταση δεν χτίζεται από τη μία ημέρα στην άλλη. Αντίθετα, απαιτεί συνέπεια, υπομονή και διάθεση να παραμένει κανείς ενεργός, ανεξάρτητα από την ηλικία του. Θεωρεί ότι ακόμη και μικρές καθημερινές αλλαγές μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην υγεία και στη διάθεση.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η τακτική άσκηση στους ηλικιωμένους συμβάλλει στη διατήρηση της μυϊκής μάζας, ενισχύει την ισορροπία, μειώνει τον κίνδυνο πτώσεων και βοηθά στη διατήρηση της αυτονομίας για περισσότερα χρόνια. Παράλληλα, μπορεί να βελτιώσει την καρδιαγγειακή υγεία, να ενισχύσει την οστική πυκνότητα και να συμβάλει στη μείωση του άγχους και της κατάθλιψης.

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Η ιστορία της 85χρονης αποτελεί υπενθύμιση ότι η άσκηση δεν αφορά μόνο τους νέους ή τους επαγγελματίες αθλητές. Αντίθετα, μπορεί να προσαρμοστεί στις δυνατότητες κάθε ανθρώπου και να αποτελέσει βασικό εργαλείο για καλύτερη ποιότητα ζωής.

Πηγή Αbc.es