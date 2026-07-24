Ένα αξιολάτρευτος λόγος με τέσσερα πόδια και μια κουνιστή ουρά.

Ο Κρίστοφερ Νόλαν αποκάλυψε τον αξιαγάπητο όσο και συγκινητικό λόγο που τον ώθησε να γυρίσει την Οδύσσεια και έχει να κάνει με τον σκύλο του, τον Τσάρλι.

Κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης συνέντευξης στο BBC Radio 1, ο σκηνοθέτης μίλησε για το πώς η απόκτηση ενός σκύλου έκανε τον επίλογο της Οδύσσειας ακόμα πιο συναισθηματικό για τον ίδιο.

Όταν ο Οδυσσέας τελικά επιστρέφει στην Ιθάκη μεταμφιεσμένος σε ζητιάνο, επανενώνεται με τον ηλικιωμένο -πια- σκύλο του, τον Άργο, ο οποίος τον περίμενε υπομονετικά να επιστρέψει και επίσης είναι ο πρώτος που τον αναγνώρισε. Λίγο μετά από αυτή τη συγκινητική συνάντηση, ο Άργος πεθαίνει ήσυχα, δημιουργώντας μία από τις πιο δυνατές στιγμές του έπους για τον Νόλαν κατά τη διάρκεια της «διαδικασίας ανάγνωσης».



«Ως νέος κηδεμόνας σκύλου, και δεν μεγάλωσα με σκύλους, ούτε όταν τα παιδιά μου ήταν μικρά που παρά τις παρακλήσεις τους δεν αποκτήσαμε ποτέ σκύλο, μέχρι που όλα τους έφυγαν για το κολέγιο, τελικά πήρα σκύλο, και ναι, σου αλλάζει τη ζωή», εξομολογείται.



Όταν ρωτήθηκε, κατά πόσο επηρέασε ο δικός του σκύλος φυλής Λαμπραντόρ, την παραγωγή της ταινίας, που ως προσωρινό τίτλο είχε «Charlie's Tale», ο Νόλαν παραδέχτηκε ότι ο θάνατος του Άργου στην Οδύσσεια τον «πέθανε» και κατέληξε να είναι «ένας σημαντικός λόγος» που ήθελε να αναλάβει το πρότζεκτ.

«Και έφτασα στο κομμάτι με τον Άργο και με πέθανε», είπε και συμπλήρωσε: «και νομίζω ότι ήταν ειλικρινά ένας από τους κύριους λόγους που ήξερα ότι έπρεπε να κάνω την ταινία».

Ο παρουσιαστής BBC Radio 1 σημείωσε ότι ο σκύλος του Ματ Ντέιμον που υποδύεται τον Οδυσσέα, ονομάζεται επίσης Τσάρλι. «Είναι γραφτό να είναι έτσι!», σχολίασε ο Νόλαν.