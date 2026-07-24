Ο Τομ Χόλαντ θα υποδυθεί τον θρυλικό Φρεντ Αστέρ σε βιογραφική ταινία και θα κάνει όλες τις χορευτικές σκηνές μόνος του.

Ο Τομ Χόλαντ πετάει τη στολή του Spider-Man και ετοιμάζεται για το επόμενο πρότζεκτ του.

Ο «Τηλέμαχος» Κρίστοφερ Νόλαν, πρόκειται να μεταμορφωθεί σε Φρεντ Αστέρ, σε επερχόμενη βιογραφία για τον θρυλικό χορευτή. Όπως επιβεβαίωσε μάλιστα στο Good Morning America, πρόκειται να κάνει ο ίδιος όλες τις απαιτητικές χορογραφίες.



Ο Αστέρ θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια της «Χρυσής Εποχής», ενώ η φήμη του εκτοξεύτηκε τη δεκαετία του 1930 με κλασικά έργα όπως το Top Hat και το Holiday Inn.



Η επερχόμενη ταινία με τον Χόλαντ, σε σκηνοθεσία του Πολ Κινγκ, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο στάδιο της προπαραγωγής. Ο Χόλαντ περιέγραψε την προετοιμασία για τον ρόλο του λέγοντας: «Επομενη έχουμε τον Φρεντ Αστέρ. Μόλις τελειώσω αυτές τις περιοδείες [με την Οδύσσεια], θα βουτήξω ξανά στο στούντιο χορού. Έκανα τις πρώτες μου πρόβες πρόσφατα, οι οποίες με γέμισαν με ενθουσιασμό και με απόλυτο τρόμο γιατί έχω τόση πολλή δουλειά να ρίξω ώστε να κάνω τον Φρεντ περήφανο».



Αξίζει να θυμίσουμε ότι ο Τομ Χόλαντ έχει ένα χορευτικό υπόβαθρο, έχοντας πρωταγωνιστήσει -και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία- στη θεατρική παράσταση Billy Elliot.

{https://youtu.be/IQFamAFNALE?si=vmvwhzQL97MtIRdT}

Μιλώντας για τις χορευτικές σκηνές, ο Χόλαντ αποκάλυψε ότι θέλει να κάνει τα πάντα μόνος του. «Έχω την επιθυμία να μην χρησιμοποιώ κασκαντέρ», είπε. «Να κάνω όλο το χορό, να γυρίσω αυτούς τους χορούς σε ένα πλάνο – όπως θα το έκανε ο [Αστέρ]».