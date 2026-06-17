Ο ηθοποιός που προτείνει ο Τομ Χόλαντ, έπαιξε σε σειρά του Netflix και έγραψε ιστορία στα βραβεία.

Λίγες εβδομάδες πριν από την κυκλοφορία του Spider-Man: Brand New Day o Τομ Χόλαντ σκέφτεται ήδη το μακρινό μέλλον. Ο Βρετανός ηθοποιός που φοράει την στολή του Spider-Man για έβδομη φορά, αν και έχει δηλώσει ότι ελπίζει να παίξει τον Πίτερ Πάρκερ σε μερικές ακόμη ταινίες, γνωρίζει ότι θα έρθει η μέρα που θα χρειαστεί να παραδώσει την σκυτάλη.

«Με τον τρόπο που ο Ρόμπερτ Ντάουνι [Τζούνιορ] ήταν ο μέντορας για μένα στις πρώτες τρεις ταινίες μου, έτσι θα ήθελα να είμαι κι εγώ για τον επόμενο», είπε ο Χόλαντ σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Esquire.

Όταν ρωτήθηκε αν έχει κάποια ιδέα για το ποιος θα μπορούσε να είναι ιδανικός διάδοχος, ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι όντως έχει κάποιο όνομα στο μυαλό του.

Συγκεκριμένα, ο Χόλαντ πιστεύει ότι ο Όουεν Κούπερ του Adolescence, ή ένα νέο πρόσωπο, θα έπρεπε να είναι ο επόμενος Spider-Man.

«Ο Όουεν Κούπερ θα ήταν καταπληκτικός», απάντησε, αναφερόμενος στον 16χρονο Βρετανό που βραβευτεί την ερμηνεία του στην σειρά Adolescence του Netflix.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Προφανώς είναι εξαιρετικά ταλαντούχος και έχει γίνει talk of the town αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε ο Χόλαντ.

Ο Κούπερ έκανε το ντεμπούτο του στην οθόνη στη σειρά του Netflix, κερδίζοντας τις εντυπώσεις και τα βραβεία. Ο νεαρός ηθοποιός έγραψε ιστορία στα Emmy, ως ο νεότερος άνδρας ηθοποιός που κέρδισε Emmy Καλύτερου Ηθοποιού σε Μίνι Σειρά, σε ηλικία 15 ετών. Ο Κούπερ κέρδισε επίσης βραβεία στα BAFTA, Χρυσά Σφαίρες και SAG Award.

{https://youtu.be/Wk5OxqtpBR4?si=LfxQBd2N9gm42DsX}

Στη συνέχεια, ο Κούπερ εμφανίστηκε ως νεαρός Χίθκλιφ στα Ανεμοδαρμένα Ύψη, ενώ πρόκειται να παίξει και στο Cry to Heaven, μια προσαρμογή του Τομ Φορντ στο μυθιστόρημα της Άν Ράις.

Η επιλογή του Χόλαντ δεν έρχεται από το πουθενά. Αξίζει να αναφέρουμε ότι τον Απρίλιο του 2025, ο Κούπερ είχε πει στο i-D magazine ότι η έμπνευσή του για να ακολουθήσει τον δρόμο της υποκριτικής ήταν ο Τομ Χόλαντ όταν τον είδε στην πρώτη του ταινία The Impossible. Στην ίδια συνέντευξη είχε ομολογήσει ότι: «Θέλω να παίξω τον Spider-Man», προσθέτοντας ότι «Θα ήθελα να το κάνω, αλλά όχι για πολύ καιρό. Αλλά αυτό θα συμβεί μόνο όταν ο Τομ Χόλαντ αποσυρθεί».

Όποιος αναλάβει τον ρόλο μετά τον Χόλαντ, ο ηθοποιός έχει ξεκαθαρίσει ότι θα ήθελε να τον βοηθήσει να βρει τα πατήματά του όταν ξεκινήσει το επόμενο κεφάλαιο του franchise. Θα ήθελα πολύ να συμμετάσχω στη δημιουργία του επόμενου κεφαλαίου», είπε στο Empire νωρίτερα αυτόν τον μήνα, «ό,τι κι αν σημαίνει αυτό, δεν ξέρω. Αλλά αν μπορούσα να κάνω αυτό που έκανε ο Ντάουνι για μένα, τότε θα ήμουν τόσο ευχαριστημένος να απομακρύνομαι στο ηλιοβασίλεμα».