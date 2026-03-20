Πριν καν φτάσει στις κινηματογραφικές αίθουσες, ο άνθρωπος-αράχνη κατάφερε να κάνει το ακατόρθωτο. Το πρώτο τρέιλερ της νέας ταινίας των Sony και Marvel Studios, «Spider-Man: Brand New Day», σάρωσε κάθε προηγούμενο ρεκόρ, συγκεντρώνοντας το αστρονομικό νούμερο των 718,6 εκατομμυρίων προβολών μέσα σε μόλις 24 ώρες.

Με αυτή την επίδοση αναδείχθηκε, το πιο δημοφιλές στην ιστορία του κινηματογράφου, δημιουργώντας τεράστιες προσδοκίες για την πρεμιέρα της ταινίας στις 31 Ιουλίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της WaveMetrix, η επιστροφή του Peter Parker χρειάστηκε μόλις οκτώ ώρες για να ξεπεράσει το ρεκόρ 24ώρου της ταινίας «Deadpool & Wolverine», με 373 εκατομμύρια προβολές (το φιλμ είχε σημειώσει συνολικά, 365 εκατομμύρια παγκόσμιες προβολές στο δικό του πρώτο 24ωρο). Παράλληλα, προσπέρασε και το ρεκόρ του τρέιλερ του «Grand Theft Auto VI» (475 εκατομμύρια προβολές), το οποίο είχε χαρακτηριστεί ως η μεγαλύτερη πρεμιέρα βίντεο όλων των εποχών κατά την κυκλοφορία του το 2025.

Όπως αναφέρει το Deadline, το τρέιλερ για το «Spider-Man: No Way Home» το οποίο στη συνέχεια απέφερε 1,9 δισεκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office το 2021 είχε συγκεντρώσει 355,5 εκατομμύρια προβολές στο πρώτο του 24ωρο.

Η νέα ταινία διαδραματίζεται τέσσερα χρόνια μετά τα γεγονότα του «No Way Home». «Ο Peter Parker ζει πλέον μόνος, έχοντας διαγράψει τον εαυτό του από τη μνήμη όλων όσων αγαπά. Δίνοντας μάχη με το έγκλημα σε μια Νέα Υόρκη που δεν γνωρίζει πια το όνομά του, έχει αφιερωθεί ολοκληρωτικά στην προστασία της πόλης του. Όμως καθώς οι απαιτήσεις αυξάνονται, η πίεση πυροδοτεί μια απρόσμενη σωματική εξέλιξη που απειλεί την ύπαρξή του, την ώρα που ένα νέο, παράξενο μοτίβο εγκλημάτων οδηγεί στην εμφάνιση μιας από τις πιο ισχυρές απειλές που έχει αντιμετωπίσει ποτέ».

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο επιστρέφει ο Τομ Χόλαντ, ενώ συμμετέχουν επίσης οι Zendaya, Σέιντι Σινκ, Τζέικομπ Μπάταλον, Τράμελ Τίλμαν, Μάικλ Μάντο, Λίζα Κολόν-Ζάγιας, Τζον Μπέρνθαλ και Μαρκ Ράφαλο.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ντέστιν Ντάνιελ Κρέτον βασισμένος σε σενάριο των Κρις Μακένα και Έρικ Σόμερς.