Αναλυτικά η πρόταση του Γιώργου Αυτιά.

Σφοδρές είναι οι αντιδράσεις των κομμάτων για τις πρόσφατες δηλώσεις του Ευρωβουλευτή της ΝΔ, Γιώργου Αυτιά, σχετικά με τη χρηματοδότηση πρότυπων κοινωνικών κέντρων για παιδιά και γονείς ΑΜΕΑ.

Συγκεκριμένα, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε χθεσινή του ανακοίνωση, χαρακτήρισε: «Βαθιά προσβλητική και επικίνδυνη για τα ανθρώπινα δικαιώματα» τις προτάσεις του «γαλάζιου» ευρωβουλευτή, Γιώργου Αυτιά, περί δημιουργίας «χωριών» για άτομα με αναπηρία.

Η παραπάνω τοποθέτηση αποτελεί για τον ΣΥΡΙΖΑ αντίληψη διαχωρισμού και κοινωνικής απομόνωσης, που αντιμετωπίζει τα άτομα με αναπηρία ως ανθρώπους που πρέπει να ζουν απομωνομένοι από τον κοινωνικό ιστό. Παράλληλα, η Κουμουνδούρου αναφέρθηκε στην έντονη αντίδραση της ΕΣΑμεΑ, η οποία υπενθύμισε ότι οι πολιτικές για την αναπηρία οφείλουν να βασίζονται στη συμπερίληψη, την ισότιμη συμμετοχή και την αυτόνομη διαβίωση.

«Οι απόψεις αυτές είναι αναχρονιστικές και επικίνδυνες και εκθέτουν συνολικά τη Νέα Δημοκρατία και τον κ. Μητσοτάκη, που οφείλει να τοποθετηθεί ξεκάθαρα, ή θα αποδοκιμάσει τις απόψεις του και θα τον αποπέμψει ή θα αποδείξει ότι ο ακροδεξιός του κατήφορος δεν έχει πάτο και φτάνει στα όρια της ευγονικής ναζιστικής ιδεολογίας», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σήμερα, ο Γιάννης Βαρδακαστάσης από το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ αναφέρει: «Οι προτάσεις του κ. Γ. Αυτιά, ευρωβουλευτή της Ν.Δ., για δημιουργία και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση «υποδειγματικών πρότζεκτ χωριών ΑμεΑ» προσβάλλουν όχι μόνο τα Άτομα με αναπηρία αλλά συνολικά τον ευρωπαϊκό μας πολιτισμό, που στον πυρήνα του βρίσκονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, η συμπερίληψη, η αποϊδρυματοποίηση ,καθώς και «η αυτονομία, η κοινωνική και επαγγελματική ένταξη και συμμετοχή στον κοινοτικό βίο (Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε., άρθρο 26).

Αξίες που αποτελούν την καρδιά του κοινωνικού κράτους και της κοινωνικής δικαιοσύνης, όπως το Σύνταγμα μας ορίζει στο αναθεωρηθέν με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ άρθρο 21: «Τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας».

Αυτή την κατάκτηση την οποία η Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ ενίσχυσε περαιτέρω το 2012 με την νομοθετική πρωτοβουλία της για την κύρωση της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (ν.4074/2012), ο ευρωβουλευτής της ΝΔ την υπονομεύει προτείνοντας νέες, -και επιδοτούμενες μάλιστα από την Ε.Ε -, ιδρυματικές συλλογικές μορφές αποκλεισμού.

Αναγνωρίζουμε, ωστόσο, ότι οι προτάσεις του ευρωβουλευτή είναι απόλυτα συμβατές με το κράτος φιλανθρωπίας της ΝΔ, όπου τα δικαιώματα υποκαθίστανται από γλίσχρα επιδόματα και το κράτος αφενός αποσύρεται από τις υποχρεώσεις του για χάρη της αγοράς, αφετέρου παραχωρεί τη θέση του στους «φιλάνθρωπους».

Είναι προτάσεις , εν τέλει, απόλυτα συνεπείς με την παράταξη της νεοφιλελεύθερης Δεξιάς».

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Αυτιάς είχε ζητήσει με ερώτηση προς τους επιτρόπους Οικονομικών και Προϋπολογισμού τη χρηματοδότηση πρότυπων κοινωνικών κέντρων για παιδιά και γονείς ΑμεΑ, τα οποία αποσκοπούν κατά τον ίδιο σε καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, ζητήθηκε η χρηματοδότηση ευρωπαϊκών «χωριών» για παιδιά ΑμεΑ, όπου ο γονέας δεν παραδίδει το παιδί στην πύλη του χωριού, αλλά θα μπορεί να ζει μαζί του ως εργαζόμενος, εθελοντής ή και φροντιστής.

Η πρόταση του Ευρωβουλευτή Γ. Αυτιά

Τη χρηματοδότηση πρότυπων κοινωνικών κέντρων για παιδιά και γονείς ΑΜΕΑ ζήτησε με ερώτησή του προς τους Επιτρόπους Οικονομικών και Προϋπολογισμού κκ. Valdis Dombrovskis και Piotr Serafin, ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς, ως μέλος της Επιτροπής Οικονομικών.

Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής τονίζει ότι έχει γίνει αποδέκτης πολλών αιτημάτων από γονείς παιδιών ΑΜΕΑ και από αντίστοιχους συλλόγους, οι οποίοι του επισήμαναν ότι «αγωνιούν για το μέλλον των παιδιών τους, όταν οι ίδιοι δε θα βρίσκονται πια στη ζωή, καθώς αυτά θα κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς υποστήριξη». Οι γονείς καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρέμβει άμεσα και αποφασιστικά, ώστε τα πρότζεκτ που έχουν καταθέσει στις κυβερνήσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποστήριξη των παιδιών τους, να λάβουν την απαραίτητη χρηματοδότηση.

Η ερώτηση του Ευρωβουλευτή Γ. Αυτιά είναι η εξής:

Χιλιάδες γονείς παιδιών ΑΜΕΑ στην Ευρώπη και στην Ελλάδα αγωνιούν για το μέλλον των παιδιών τους, όταν οι ίδιοι φύγουν από τη ζωή. Αναζητούν λύσεις στο τραύμα και στο αίσθημα εγκατάλειψης που θα βιώσουν τα παιδιά τους.

Οι γονείς των ατόμων με αναπηρία, εμπιστευόμενοι την ευαισθησία σας, σας θέτουν τα εξής αιτήματα:

Να χρηματοδοτήσετε πρότυπα κοινωνικά κέντρα. Ήδη έχουν τεθεί υπόψη των κυβερνήσεων της E.E. υποδειγματικά πρότζεκτ. Γονέας και παιδί γερνούν μαζί και το παιδί συμμετέχει μέχρι τέλους στη ζωή του γονέα του, ο οποίος γίνεται θυσία για εκείνο και η δομή θα εγγυάται τη συνέχεια της φροντίδας.

Να παρέχετε κονδύλια για τη δημιουργία πρότυπων κέντρων εκπαίδευσης γονέων με παιδιά ΑΜΕΑ.

Να θεσπίσετε πανευρωπαϊκά το θεσμό του προσωπικού βοηθού για άτομα ΑΜΕΑ εντός των δομών διαβίωσης και να παρέχετε την ανάλογη οικονομική υποστήριξη.

Να χρηματοδοτήσετε τη δημιουργία ευρωπαϊκών χωριών για παιδιά ΑΜΕΑ, όπου ο γονέας δεν παραδίδει το παιδί στην πύλη του χωριού αλλά θα μπορεί να ζει μαζί του ως εργαζόμενος, εθελοντής ή και φροντιστής.

Να καθιερώσετε τη 14η Μαΐου ως πανευρωπαϊκή ημέρα μητέρας παιδιού ΑΜΕΑ.

Με βάση αυτά τα δεδομένα ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

Θα στηρίξει οικονομικά αυτή την εξόχως ανθρώπινη προσπάθεια;

Θα δώσει το πράσινο φως, ώστε τα κράτη μέλη να χρηματοδοτήσουν με ευρωπαϊκά κονδύλια αυτή την κοινωνική αναγκαιότητα;».